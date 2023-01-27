ИПСО: Страна-террористка готовит очередную лавину ложной информации

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в ближайшее время спецслужбы РФ готовятся запустить широкую информационно-психологическую спецоперацию по дискредитации ряда представителей украинского военно-политического руководства, пишут "Комментарии".



Очередная "порция" ИПСО

В первую очередь дискредитационная кампания будет направлена против начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы, главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, исполняющего обязанности главы Национальной полиции Ивана Выговского и ряда других авторитетных украинских чиновников.

Среди прочего, кампания будет включать вброс сфабрикованных материалов в украинских и международных СМИ.

Цель информационно-психологической операции (ИПСО) – посеять неуверенность в оборонных возможностях нашего государства среди украинских граждан и международных партнеров. Это, по мнению российских спецслужб, должно повлечь за собой политическую нестабильность внутри страны и уменьшить доверие к Украине со стороны международной антипутинской коалиции.

Как писали "Комментарии", один из величайших критиков российского президента – Гарри Каспаров, призывает Запад четко объявить своей целью полную победу Украины. Он также успокаивает ядерные угрозы Путина. Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия обвинила Кремль в извращении слов ради своей пропаганды.

Также "Комментарии" писали об возмущении России. Представителей Кремля не пригласили на церемонию освобождения узников нацистских концлагерей, которая проходит каждый год 27 января в польском городе Освенцим. Именно там был один из самых больших лагерей смерти, которые создали нацисты для убийства евреев и других национальностей.



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