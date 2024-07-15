Инженеры и разработчики БПЛА массово получают повестки: куда их отправляют

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Ткачик Олеся
Государство мобилизует в армию специалистов, работающих на армию, и это серьезная проблема, заявил военный Игорь Луценко.
Игорь Луценко
По его словам, специалисты, которых отправляют в армию, могут получить работу, например, в его подразделении, которое, например, нуждается в инженерах-конструкторах, программистах, Python разработчиках.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что военные неоднократно сетовали на то, что в ряды армии мобилизуют специалистов, работающих на оборону. Государство пообещало урегулировать этот вопрос и забронировало от мобилизации всех сотрудников 133 общественных организаций, получающих иностранные гранты. Как оказалось, значительная часть общественных организаций и ООО, получивших бронирование на 100% работников, занимаются исследованием вопросов выборов и общественного мнения за средства иностранных партнеров, но почему признаны критически важными. Кроме организаций, являющихся непосредственными представительствами донорских учреждений из США, Германии, Великобритании и т.п., в этом списке есть ряд отечественных неправительственных общественных организаций и обществ с ограниченной ответственностью.
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Ігор
сегодня, 10:20
У боротьбі за територію піхота важливіше особливо, коли на всіх техніці не вистачить, зможуть і лопатами. Вся наша корумпована влада і її Пахан, без виборів без ротації, тягне свою важку лямку без вереску.