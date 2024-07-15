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Инженеры и разработчики БПЛА массово получают повестки: куда их отправляют

В штурмовики забирают даже технического директора украинского представительства всемирно известной компании

сегодня, 10:53
Автор:
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Ткачик Олеся
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Государство мобилизует в армию специалистов, работающих на армию, и это серьезная проблема, заявил военный Игорь Луценко.

Инженеры и разработчики БПЛА массово получают повестки: куда их отправляют

Игорь Луценко

"За последние несколько недель все инженеры, работающие на мое подразделение получили повестки. Практически у всех моих коллег из подразделений БПЛА, работающих с разработками и производством, аналогичная ситуация, высокотехнологичные производственные мощности превращают в пехоту. Я знаю случай, когда, например, технического директора украинского представительства всемирно известной компании отправляют в ДШУ. Я знаю немало других подобных случаев", – отметил военный.

По его словам, специалисты, которых отправляют в армию, могут получить работу, например, в его подразделении, которое, например, нуждается в инженерах-конструкторах, программистах, Python разработчиках.

"Безопасную работу не предлагаем. У врага есть средства, которыми он бьет на сотни километров, и на те же сотни километров ведет разведку. Мы предлагаем работу интересную и сложную", — добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что военные неоднократно сетовали на то, что в ряды армии мобилизуют специалистов, работающих на оборону. Государство пообещало урегулировать этот вопрос и забронировало от мобилизации всех сотрудников 133 общественных организаций, получающих иностранные гранты. Как оказалось, значительная часть общественных организаций и ООО, получивших бронирование на 100% работников, занимаются исследованием вопросов выборов и общественного мнения за средства иностранных партнеров, но почему признаны критически важными. Кроме организаций, являющихся непосредственными представительствами донорских учреждений из США, Германии, Великобритании и т.п., в этом списке есть ряд отечественных неправительственных общественных организаций и обществ с ограниченной ответственностью.




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Источник: https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/pfbid02y7JfscK1A4qLX8gS7NEaSVEMBcWUm1ote8fj6Rgku4g5jJzirXAzGMsDK9tLQSUYl
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 10:20

У боротьбі за територію піхота важливіше особливо, коли на всіх техніці не вистачить, зможуть і лопатами. Вся наша корумпована влада і її Пахан, без виборів без ротації, тягне свою важку лямку без вереску.


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