Инсайд от Бутусова: кого из генералов ВСУ арестуют в день инаугурации Трампа

В понедельник, 20 января украинские правоохранители объявят о следственных действиях в отношении ряда высокопоставленных военных. В том числе это связано со скандалом вокруг 155-й бригады ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на инсайд главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова.

Юрий Бутусов. Фото: Facebook

По информации Бутусова, Государственное бюро расследований задержало или собирается предъявить подозрение троим командирам Сил обороны Украины. Среди них:

бывший командир 155-й механизированной бригады "Анна Киевская" Вооруженных сил Украины полковник Дмитрий Рюмшин;

бывший командующий оперативно-тактическим управлением "Харьков" ВСУ бригадный генерал Юрий Галушкин;

бывший командир 125-й бригады теробороны генерал-лейтенант Артур Горбенко.

По данным журналиста, Рюмшина якобы уже задержали в Ровно, куда он прибыл для прохождения службы в батальоне резерва ОК "Запад". Подозрение ему пока не предъявлено, его содержание пока неизвестно.

"Галушкин и Горбенко получат подозрение за служебную халатность в связи с провалом обороны и потерей управляемости войск на харьковском направлении 10 мая 2024 года", – утверждает Бутусов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что главком ВСУ Александр Сырский на фоне скандала с комплектованием 155 ОМБр и массовым дезертирством в этой бригаде обещает усилить ее дронами и "уделить внимание проблемным вопросам".

По данным Бутусова, за время обучения бойцов 155-й бригады, которая была приоритетным политическим проектом, ее оставили 1700 бойцов. Журналист сообщал, что когда 155 бригада начала формироваться в Украине в марте 2024 года, ее командиром назначили опытного офицера – Дмитрия Рюмшина, и это было "обнадеживающе". Однако после возвращения Рюмшина из Франции (где бригаду обучали) ему выдвинули обвинения из-за СЗЧ в бригаде, и из-за этого комбрига отстранили. Также были отстранены несколько офицеров штаба, один из комбатов, и назначены новые командиры, вообще не имевшие никакого представления о состоянии дел в бригаде. В результате, по оценке Бутусова, "хаос в управлении только усилился", и с первого дня выполнения боевых задач в 155 ОМБр начались значительные потери.