Дезертирство в позорных масштабах: ГБР проверит данные Бутусова о бегстве военных из 155-й бригады

Государственное бюро расследований начало расследование ситуации вокруг недавно сформированной и обученной во Франции 155-й механизированной бригады ВСУ "Анна Киевская". Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, по информации которого до вступления 155 ОМБр в бой ее самовольно покинули более 1700 бойцов. В ДБР подтвердили начало уголовного производства, передает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Вокруг 155-й бригады ВСУ начался скандал: ГБР проверит ее формирование и слухи о массовом дезертирстве. Фото: 155-я ОМБр / Facebook

Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян подтвердила, что Бюро "действительно изучает" факты, изложенные в СМИ, в рамках уголовного производства, возбужденного по ст. 426-1 (превышение военным лицом власти или служебных полномочий) и ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины. По ее словам, говорить о предварительных результатах пока рано.

31 декабря журналист, главный редактор сайта Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал о больших проблемах в "Анне Киевской". По его словам, бригада столкнулась с рядом проблем. Например, за период подготовки, еще до того, как подразделение вступило в первый бой под Пкоровском Донецкой области, ее самовольно покинули 1700 военных. Комбрига уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Журналист считает, что 155 ОМБр была важным имиджевым проектом для Украины, который имел "высший политический приоритет". Идею о том, что партнеры вооружат и подготовят 14 новых бригад ВСУ, а Украина найдет для них людей, НАТО предложил лично президент Владимир Зеленский, а французский лидер Эммануэль Макрон лично сообщал, что Франция занялась подготовкой "Анны Киевской". Однако политическое и военное руководство Украины (которое Бутусов всегда в таких случаях возлагает вину) якобы "не потянуло" создание бригады с нуля, и процесс ее формирования на любом этапе "сопровождался хаосом".

По данным Бутусова, расходы на создание новой бригады во Франции оценивают в 900 миллионов евро. При этом Франция все свои обязательства по вооружению и обучению бригады выполнила. Журналист утверждает, что только во время учений за рубежом, на этапе формирования бригады, ее самовольно покинули 50 военнослужащих.

"Это вызвало вопрос у руководства Франции относительно серьезности отношения украинцев к реализации такого дорогостоящего проекта. Начался скандал, вопрос был поднят на Ставке, и ГБР возбудило уголовное дело", — говорится в расследовании.

Но основной проблемой стало то, что в СЗЧ из бригады еще до ее отправки во Францию ушли более 1000 бойцов, утверждает Бутусов. А, например, в ноябре, перед отправкой на фронт, дезертировали рекордные 448 человек. Журналист также пишет, что во время формирования бригады многих военных из нее отправляли "закрывать дыры" на другие участки фронта. Поэтому во Францию якобы прибыло много абсолютно неподготовленных новобранцев, "только что одетых в военную форму".

"В июле и августе из 155 бригады забрали более 2550 военнослужащих на пополнение других частей. То есть забрали из бригады почти всех годных, фактически обнулили все предыдущие четыре месяца работы, и тогда… издали приказ готовиться всем, кто остался, к поездке во Францию ​​в конце сентября. То есть во Францию ​​командование сухопутных войск и ОК "Запад" послали не организованную и управляемую воинскую часть, которая может многому научиться, а толпа людей только одетых в военную форму", — отмечает журналист.

Бутусов поясняет, что всего во Францию ​​было направлено в составе 155-й бригады 1924 военнослужащих. Из них опыт военной службы более года был только у 51 военного, опыт до года – у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее двух месяцев. А самыми проблемными казались около 150 человек, набранных "без всякого отбора" и не имевших за плечами даже базовой войсковой подготовки.

По его словам, когда 155 бригада начала формироваться в Украине в марте 2024 года, ее командиром назначили опытного офицера – Дмитрия Рюмшина, и это было "обнадеживающе". За формирование и комплектование бригады отвечало Оперативное командование "Запад", командующий генерал Шведюк, начальник штаба полковник Селецкий (он позднее скончался от сердечного приступа — как считает Бутусов, потому, что переживал за дело) и командующий сухопутными войсками генерал Павлюк.

Бутусов добавляет, что в Украине готовилось еще 4000 бойцов, набранных из ТЦК для пополнения бригады. В отсутствие штаба бригады и комбатов (находившихся во Франции) командование ОК "Запад" якобы начало перебрасывать необученных и не слаженных людей в район Покровска.

После возвращения из Франции Рюмшина комиссия выдвинула ему обвинения из-за СЗЧ в бригаде, и из-за этого комбрига отстранили, пишет расследователь. Также были отстранены несколько офицеров штаба, один из комбатов, и назначены новые командиры, вообще не имевшие никакого представления о состоянии дел в бригаде.

В результате, по оценке Бутусова, "хаос в управлении только усилился", и с первого дня выполнения боевых задач начались значительные потери людей из-за плохой управляемости и необученности. Кроме того, как отмечает журналист, что, хотя бригада "Анна Киевская" была полностью укомплектована пехотой, артиллерией и бронетехникой, у нее не было дронов — основных средств разведки и управления в современной войне, что делало ее фактически ограниченно пригодной для ведения боевых действий. Проблему с дронами закрыли сбором, но хорошо обученных операторов БПЛА подразделению по-прежнему не хватает.

При этом средства на РЭБ бригада так и не получила. В результате новые танки Leopard 2А4 и бронемашины VAB понесли потери от вражеских дронов при первых же попытках применить их на фронте, утверждает Бутусов.





Журналист пишет, что наряду с дезертирами в 155-ю ОМБр набрали много достойных и даже героических воинов.

"155-я бригада с первых дней несет значительные потери. Там есть комбаты, которые ходят на штурм, потому что больше некому, там есть солдаты, которые до последнего бьются за каждую позицию, и с первых дней совершают настоящие подвиги, я это сам видел под Покровском", — пишет журналист.

15 ноября 2024 года СМИ сообщили, что французская военная группа "Шампань" завершила подготовку новой бригады ВСУ "Анна Киевская", которую было принято считать мощной и боеспособной. Бутусов, правда, уже тогда писал, что есть пробел в оснащении 155-й ОМБр беспилотниками, и объявлял сбор средств для их закупки. Бригада штатно состоит из 4500 военнослужащих, распределенных по пехотным батальонам, а также инженеров, артиллерийских команд и других специалистов, заявляли французские власти. 155 ОМБр использует много западного вооружения, в том числе в ней есть дивизион французских 155-мм САУ Caesar (18 гаубиц).

Бутусов в расследовании уточняет, что дивизион САУ Caesar, как и вся остальная бригадная артиллерия и минометчики, не успели пройти полноценный курс стрельб и "учатся стрелять уже во время выполнения боевых задач".

Напомним, портал "Комментарии" в начале декабря рассказывал, что обучаемую во Франции бригаду разбирают "на донорские органы". Речь шла именно о 155-й ОМБр.



