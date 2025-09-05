Иностранные войска таки будут в Украине: Зеленский озвучил новые детали

В рамках гарантий безопасности иностранные страны готовы будут отправить в Украину тысячи своих военных. Кроме этого, обсуждается вопрос защиты воздушного и морского пространства. Об этом в ходе брифинга с президентом Евросовета Антониу Коштой заявил президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер отметил, что пока рано говорить о деталях относительно гарантий безопасности, однако план уже есть.

"Вопрос будет идти координацией стран по защите неба. И это идет уже нам с пониманием в количестве. В количестве самолетов, в количестве команд. И также координация на море, и также мы понимаем какие страны и что готовы ввести", — заявил Зеленский.

Президент также сказал об иностранных военных на территории Украины и, как известно, сейчас этот вопрос обсуждается с другими странами.

"А также этот вопрос, о котором вы сказали, что есть информация, что развертывание 10 тысяч (иностранного контингента в Украине). Я не буду говорить о количестве, но важно, что мы все это обсуждаем. Да, это будет точно не в единицах, а в тысячах. И это факт, но об этом еще немного рано говорить", — добавил глава государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — в случае заключения мирного соглашения в Украине может появиться большая демилитаризованная (буферная) зона, контроль за которой будет осуществлять международный мониторинг. С большой вероятностью задачей охраны этой территории могут заняться страны вне НАТО, в частности Бангладеш и Саудовской Аравии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "NBC News".

Отмечается, что буферная зона станет большой демилитаризованной территорией, границы которой пока не очерчены. Она должна разделять российские и украинские позиции внутри Украины и выступать способом защиты страны от новой агрессии. Как сообщили лица, знакомые с планом, частично благодаря своим технологическим возможностям Вашингтон может взять на себя инициативу по мониторингу этой территории, используя дроны, спутники и другие разведывательные средства.



