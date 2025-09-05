Иностранные войска таки будут в Украине: Зеленский озвучил новые детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В рамках гарантий безопасности иностранные страны готовы будут отправить в Украину тысячи своих военных. Кроме этого, обсуждается вопрос защиты воздушного и морского пространства. Об этом в ходе брифинга с президентом Евросовета Антониу Коштой заявил президент Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Украинский лидер отметил, что пока рано говорить о деталях относительно гарантий безопасности, однако план уже есть.
Президент также сказал об иностранных военных на территории Украины и, как известно, сейчас этот вопрос обсуждается с другими странами.
Читайте также на портале "Комментарии" — в случае заключения мирного соглашения в Украине может появиться большая демилитаризованная (буферная) зона, контроль за которой будет осуществлять международный мониторинг. С большой вероятностью задачей охраны этой территории могут заняться страны вне НАТО, в частности Бангладеш и Саудовской Аравии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "NBC News".
Отмечается, что буферная зона станет большой демилитаризованной территорией, границы которой пока не очерчены. Она должна разделять российские и украинские позиции внутри Украины и выступать способом защиты страны от новой агрессии. Как сообщили лица, знакомые с планом, частично благодаря своим технологическим возможностям Вашингтон может взять на себя инициативу по мониторингу этой территории, используя дроны, спутники и другие разведывательные средства.