Войска каких стран могут зайти в буферную зону после прекращения огня в Украине

В случае заключения мирного соглашения в Украине может появиться большая демилитаризованная (буферная) зона, контроль за которой будет осуществлять международный мониторинг. С большой вероятностью задачей охраны этой территории могут заняться страны вне НАТО, в частности Бангладеш и Саудовской Аравии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "NBC News".

Отмечается, что буферная зона станет большой демилитаризованной территорией, границы которой пока не очерчены. Она должна разделять российские и украинские позиции внутри Украины и выступать способом защиты страны от новой агрессии.

Как сообщили лица, знакомые с планом, частично благодаря своим технологическим возможностям Вашингтон может взять на себя инициативу по мониторингу этой территории, используя дроны, спутники и другие разведывательные средства.

Действия США будут координироваться с другими странами, которые также привлекут собственные ресурсы. В то же время охрану буферной зоны, по данным источников, могут обеспечивать войска из государств, не входящих в НАТО, в частности Саудовской Аравии или даже Бангладеш. При этом американские войска на территорию Украины вводиться не будут.

Как отметили некоторые из источников, Путин должен будет согласиться на любой план предоставления Украине гарантий безопасности, а участие НАТО или даже намек на это является для него серьезным раздражителем, поэтому разработчики плана тщательно избегают использования сил НАТО или чего-либо, напоминающего атрибутику НАТО.

"Вместо этого некоторые гарантии, вероятно, будут опираться на войска стран, не входящих в НАТО, и на сеть двусторонних соглашений между Украиной и ее союзниками, которые предоставят Украине гарантии безопасности без привлечения статьи 5 устава НАТО — "нападение на одного означает нападение на всех" что для Москвы является красной линией", — заявили в издании.

Кроме того, Турция возьмет на себя экономическую составляющую безопасности Украины – президент Турции Эрдоган будет отвечать за обеспечение беспрепятственного потока товаров и услуг в Черном море путем морского наблюдения и обеспечения соблюдения правил в проливах Босфор и Дарданеллы.

NBC News пишет, что любой план остается предварительным, пока его не согласуют президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин, а также другие мировые лидеры, включая президента США Дональда Трампа.

По информации издания, план был разработан после встречи Трампа с Путиным на Аляске 15 августа.

Изначально ожидалось, что она откроет путь к дальнейшим переговорам, возможно даже прямым дискуссиям между Путиным и Зеленским, однако прогресс в переговорах угас.

