Иностранные солдаты в украинском плену рассказали, почему пошли воевать за Россию

Украинские военные сообщили, что взяли в плен восемь иностранцев из четырех стран, воевавших на войне за Россию. Иностранные солдаты объясняют, что воевали на войне в Украине за деньги, или были обмануты российской стороной.



Иностранные военнопленные, воевавшие на стороне России. Фото из открытых источников

Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко рассказал, что Украина захватила в плен представителей Непала, Кубы, Сомали и Сьерра-Леоне. Кроме того, по его словам, в российской армии находится значительная часть граждан Индии.

Мужчина, который из Сьерра-Леоне рассказал, что прилетел в Россию, чтобы получить хорошую работу для обеспечения собственной большой семьи. По его словам, он не знал, что идет в армию, а понял это только после того, как подписал документы, составленные на непонятном ему русском языке.

Некоторые из пленных говорили, что охотно шли в армию, однако не ожидали, что их без знания языка отправят на фронт. Сомалиец рассказал, что считал, что получает работу помощника или будет заниматься логистикой, тогда как гражданин Непала рассказал, что его мотивацией были деньги. Он сообщил, что увидел видео в TikTok, где непальцы записываются в армию РФ и получают 2700 долларов. Другой же рассказал, что ему предлагали 2000 долларов в месяц.

"Когда россияне предлагают таким людям 2000 долларов в месяц и говорят, что их фактически будут использовать в качестве охранников или на третьей линии фронта, они очень обольщаются", — объясняет Петр Яценко способ, которым Россия вербует иностранцев на войну.

По его словам, Россия активно начала привлекать иностранцев к войне в Украине, после того, как закончились наемники из "группы Вагнера" и российские заключенные.

Журналисты AFP в Индии и Непале исследовали такую вербовку, обнаружив, что она осуществляется через неофициальных посредников и рекламные видео, размещенные в социальных сетях. Кандидатам, не имеющие военного опыта, сначала сообщают, что они получат небоевые роли и возможность постоянного проживания в РФ. Но на самом деле они проходят базовую подготовку по оружию и отправляются на передовую.

Петр Яценко объяснил, что в настоящее время иностранных пленников держат так же, как и российских, ведь они были захвачены в военной форме. Также он добавил, что Украина заинтересована вернуть иностранных военнопленных на их родину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, как Россия заставляет граждан Индии идти на войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что стало известно, что Россия торгует на "черном рынке" украинскими военнопленными.