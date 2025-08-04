Иностранные добровольцы в ВСУ: сколько их и почему они приезжают воевать за Украину

Украинская армия все больше пополняется добровольцами из-за границы. В настоящее время в Вооруженных силах Украины служат граждане из 72 стран мира, и их количество растет. Об этом сообщил и.о. начальника отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Константин Милевский.

Иностранные добровольцы. Фото из открытых источников

Константин Милевский в комментарии hromadske рассказал, что в настоящее время в украинскую армию ежемесячно присоединяется около 600 иностранцев. Это в четыре раза больше, чем в первые месяцы полномасштабной войны.

"Мы можем сказать, что процент присутствия других граждан в Вооруженных силах Украины увеличился. На это повлияло и то, что полноценную работу у нас уже начал Центр рекрутинга иностранцев", – рассказал Милевский.

Среди добровольцев больше всего представителей Южной Америки. С этого континента в ВСУ находится около 40% от общего числа иностранных добровольцев. Особенно активно в ВСУ присоединяются граждане Колумбии. Кроме того, для них уже создаются отдельные подразделения.

Милевский отмечает, что мотивация у иностранцев разная. Часть имеет боевой опыт и стремится продолжить военную карьеру. Для других важным фактором является финансовое обеспечение. По его словам, заработная плата в украинском войске существенно выше, чем в вооруженных силах стран, откуда приехали иностранные добровольцы.

По официальной информации, более 8 тысяч иностранцев уже присоединились к Сухопутным войскам. Однако Милевский предполагает, что общее количество добровольцев во всех видах ВСУ может быть по меньшей мере вдвое больше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что французский философ рассказал, почему иностранные бойцы едут на войну в Украину.