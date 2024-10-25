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Инновации для армии: Минобороны запустил компьютерный артполигон

Минобороны ввел инновационный компьютерный артиллерийский полигон для подготовки военных

сегодня, 16:08
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Автор:
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Амбарцумян Анна

Министерство обороны Украины официально утвердило и запустило новый компьютерный артиллерийский полигон, разработанный украинскими программистами для обучения военных специалистов.

Инновации для армии: Минобороны запустил компьютерный артполигон

Компьютерный артполигон. Фото: Минобороны

Компьютерный полигон был разработан украинскими специалистами для совершенствования подготовки артиллеристов с использованием реального опыта боевых действий. Алгоритмы моделируют и воспроизводят действия подразделений, основываясь на анализе и адаптации боевых операций, проводимых украинскими военными. Это обеспечивает максимальную реалистичность и эффективность обучения.

Возможности визуализации и анализа

Система позволяет тренироваться в выполнении огневых задач, анализировать действия каждого члена боевого расчета и получать рекомендации по коррекции ошибок. Визуальный компонент артиллерийского полигона создан так, чтобы каждое занятие приближало бойцов к реалиям боевых условий.

Удобный и мобильный формат

Полигон оснащен оборудованием, которое удобно транспортировать в одном чемоданчике, что делает его универсальным для использования как в стационарных учебных помещениях, так и в полевых условиях. Это значительно упрощает обучение в любой локации.

Справка для производителей вооружения

Производители военной техники, имеющие вопросы процесса кодификации своих изделий, могут обращаться в Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники по электронному адресу: [email protected]

Инновации для армии: Минобороны запустил компьютерный артполигон - фото 2

Напомним, Департамент политики закупок Минобороны совместно с Командованием сил логистики в течение июля-августа провел опрос военных с целью определения, какие вещи им необходимы. Среди самых запрошенных определили бейсболки, штаны с наколенниками, итоги для турникетов и планшетов. Именно для этих вещей в ведомстве разрабатываются технические спецификации.



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Источник: https://www.mil.gov.ua/news/2024/10/25/minoboroni-dopustilo-kompyuternij-artpoligon/
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