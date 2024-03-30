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Инициатива Чехии по закупке снарядов для Украины все еще под вопросом: в Эстонии назвали причину

Министр обороны Эстонии заявил о нехватке средств на закупку снарядов по чешской инициативе

сегодня, 13:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Ряд стран уже внесли средства на закупку артиллерийских боеприпасов по инициативе Чехии. Но денег все еще не хватает. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкура, которого цитирует ERR.

Инициатива Чехии по закупке снарядов для Украины все еще под вопросом: в Эстонии назвали причину

Снаряды. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что в мире есть места, где можно купить снаряды, но вопрос в деньгах.

"Если мы говорим о миллионе снарядов, то это около трех миллиардов евро. Есть разные калибры, меньшие немного дешевле. Было бы здорово, если бы все удалось сделать. На данный момент можно сказать, что денег не хватает больше, чем снарядов", — сказал Певкур.

По словам министра обороны, недостающие суммы пытаются найти прежде всего в странах Северной и Центральной Европы. Францию, которая заявила, что готова внести больший вклад, следует еще обсудить отдельно.

"Очень многое зависит от того, что нам нужно физически проверить некоторые снаряды этих возможных партнеров. Нам сказали, что там можно достать [снаряды], но в каком они состоянии, пригодны ли вообще к использованию — все это нужно проверить", — пояснил он.

Отметим, Германия в ближайшие дни передаст Украине из арсеналов Бундесвера 10 тысяч артиллерийских боеприпасов, рассказала глава ситуационного центра Украины при министерстве обороны Германии генерал Кристиан Фрейдинг.

Партия в 10 тысяч снарядов станет первым этапом передачи Германией артиллерийских боеприпасов.

На втором этапе Германия решила поддержать инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины, в рамках которой Берлин возьмет на себя расходы на приобретение 180 тысяч снарядов. Вторая партия снарядов должна поступить в Украину во второй половине 2024 года.




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Источник: https://rus.err.ee/1609297833/pevkur-o-zakupke-snarjadov-dlja-ukrainy-deneg-po-prezhnemu-ne-hvataet
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:09

Нам вже півроку локшину вішають що ось-ось. Це в пропаганді, а реальність і досі така ж результативна як наші корумповані чиновники. Юдейський Бог від нас так само відвернувся як і маразм Байден який таємними шляхами в терористичний Ізраїль постачає. Ще Біблія юдейського Бога каже той хто іде обхідними шляхами вор і розбійник!


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