Инициатива Чехии по закупке снарядов для Украины все еще под вопросом: в Эстонии назвали причину

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Кравцев Сергей
Ряд стран уже внесли средства на закупку артиллерийских боеприпасов по инициативе Чехии. Но денег все еще не хватает. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкура, которого цитирует ERR.
Снаряды. Фото: из открытых источников
Министр отметил, что в мире есть места, где можно купить снаряды, но вопрос в деньгах.
По словам министра обороны, недостающие суммы пытаются найти прежде всего в странах Северной и Центральной Европы. Францию, которая заявила, что готова внести больший вклад, следует еще обсудить отдельно.
Отметим, Германия в ближайшие дни передаст Украине из арсеналов Бундесвера 10 тысяч артиллерийских боеприпасов, рассказала глава ситуационного центра Украины при министерстве обороны Германии генерал Кристиан Фрейдинг.
Партия в 10 тысяч снарядов станет первым этапом передачи Германией артиллерийских боеприпасов.
На втором этапе Германия решила поддержать инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины, в рамках которой Берлин возьмет на себя расходы на приобретение 180 тысяч снарядов. Вторая партия снарядов должна поступить в Украину во второй половине 2024 года.
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Ігор
сегодня, 14:09
Нам вже півроку локшину вішають що ось-ось. Це в пропаганді, а реальність і досі така ж результативна як наші корумповані чиновники. Юдейський Бог від нас так само відвернувся як і маразм Байден який таємними шляхами в терористичний Ізраїль постачає. Ще Біблія юдейського Бога каже той хто іде обхідними шляхами вор і розбійник!