Информационный хаос в РФ может являться прикрытием для нового наступления

К концу зимы Вооруженные силы Российской Федерации могут снова развернуть полномасштабное наступление на Украину. К таким выводам пришел эксглава Бюро нацбезопасности Польши, генерал Станислав Козей, пишут "Комментарии".



Есть много признаков того, что Россия готовится возобновить наступление

"Зимний период – это такое время, когда можно ожидать чего-то неожиданного с той или иной стороны. Российская сторона, зная об этом, тоже собирает свои силы", – сказал генерал.

Козей обратил внимание и на том факте, что информационный хаос со стороны Кремля, вероятно, умышленный и может быть прикрытием для подготовки нового полномасштабного наступления российских военных на территорию Украины. "Вполне вероятно, что информационная деятельность Кремля – это "туман", под которым РФ может готовить зимний сюрприз", – уточнил он.

Другая гипотеза со стороны Станислава Козе я уже касается противоположного: в январе или феврале ВСУ тоже могут совершить результативный маневр и продолжить наступление в сторону Запорожья, а затем и в сторону Азовского моря.

Еще 25 декабря в Миноборне ФРГ заявили, что большое наступление РФ в Украине может начаться в апреле. Согласно первому сценарию, ВС РФ начнут новое наступление в апреле для полного захвата Донбасса. Второй сценарий предполагает, что РФ начнет атаку на два фронта: войска пойдут на Киев и к польской границе, а также атакуют восток страны.

Днем ранее аналитики из Института изучения войны писали, что войска страны-агрессорки могут готовить почву для нового наступления с территории Беларуси в 2023 году. Однако Кремль может специально опрокидывать личный состав и боевую технику в Беларусь в рамках информационно-психологической спецоперации.

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