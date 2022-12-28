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Информационный хаос в РФ может являться прикрытием для нового наступления

По словам экспредседателя Бюро нацбезопасности Польши Станислава Козея, информационный шум со стороны Кремля может являться признаком подготовки еще одного полномасштабного наступления

28 декабря 2022, 23:32
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Автор:

Моесеенко Валентина

К концу зимы Вооруженные силы Российской Федерации могут снова развернуть полномасштабное наступление на Украину. К таким выводам пришел эксглава Бюро нацбезопасности Польши, генерал Станислав Козей, пишут "Комментарии".

Информационный хаос в РФ может являться прикрытием для нового наступления

Есть много признаков того, что Россия готовится возобновить наступление

"Зимний период – это такое время, когда можно ожидать чего-то неожиданного с той или иной стороны. Российская сторона, зная об этом, тоже собирает свои силы", – сказал генерал.

Козей обратил внимание и на том факте, что информационный хаос со стороны Кремля, вероятно, умышленный и может быть прикрытием для подготовки нового полномасштабного наступления российских военных на территорию Украины. "Вполне вероятно, что информационная деятельность Кремля – это "туман", под которым РФ может готовить зимний сюрприз", – уточнил он.

Другая гипотеза со стороны Станислава Козе я уже касается противоположного: в январе или феврале ВСУ тоже могут совершить результативный маневр и продолжить наступление в сторону Запорожья, а затем и в сторону Азовского моря.

Еще 25 декабря в Миноборне ФРГ заявили, что большое наступление РФ в Украине может начаться в апреле. Согласно первому сценарию, ВС РФ начнут новое наступление в апреле для полного захвата Донбасса. Второй сценарий предполагает, что РФ начнет атаку на два фронта: войска пойдут на Киев и к польской границе, а также атакуют восток страны.

Днем ранее аналитики из Института изучения войны писали, что войска страны-агрессорки могут готовить почву для нового наступления с территории Беларуси в 2023 году. Однако Кремль может специально опрокидывать личный состав и боевую технику в Беларусь в рамках информационно-психологической спецоперации.

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