Индия помогает РФ не только долларами за нефть: в ОП сделали тревожное заявление

В дронах-камикадзе, которые российская армия использует для ударов по Украине, продолжают находить индийские компоненты. Теперь это далеко не единичные случаи. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

"К сожалению, в российских ударных дронах обнаруживаем индийские компоненты. Это дроны, которые используются на фронте и против гражданских, в частности — шахед/герань. Необходимо лишить россиян возможностей получать компоненты из других стран и остановить убийства украинцев", — отметил Ермак в Telegram.

Чиновник добавил, что и покупка российских энергоресурсов – это финансирование войны, которое не способствует миру.

В материале Hindustan Times, на которое Андрей Ермак оставил ссылку, говорится о том, что электронные компоненты производства Vishay Intertechnology и Aura Semiconductor — либо собранные, либо изготовленные в Индии — использовались Россией при производстве ударных беспилотников Shahed 136.

В частности, выпрямительный мост E300359 от Vishay Intertechnology, собранный в Индии, использовался в блоке стабилизации напряжения Shahed. А микросхема генератора сигнала AU5426A, основанная на технологии PLL и произведенная Aura Semiconductor, применялась в антенне системы спутниковой навигации беспилотника, устойчивой к радиопомехам, согласно этим документам.

Хотя, как пишет СМИ, с технической точки зрения, указанные компании не нарушили индийские законы.

"Экспорт товаров двойного назначения из Индии соответствует ее международным обязательствам по нераспространению и осуществляется на основе прочной национальной законодательной и регуляторной базы", — пояснил представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал.

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