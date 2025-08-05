Индийская рупия может сегодня опуститься ниже отметки 88 долларов США, достигнув исторического минимума. Причина – новые угрозы президенту США Дональду Трампу об усилении тарифов на индийские товары. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Индийская рупия. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что предыдущий рекордный минимум — 87,95 — был зафиксирован в феврале.

Дональд Трамп в очередной раз обвинил Индию в покупке и перепродаже российской нефти, угрожая "значительно повысить тарифы" на ее товары. Министерство иностранных дел Индии ответило, что страна "примет все необходимые меры для защиты национальных интересов и экономической безопасности".

"Пока неясно, являются ли эти нападки со стороны США частью переговорной тактики, направленной на изменение позиции Индии по войне в Украине", — отметили аналитики банка MUFG.

В публикации отмечается, что на прошлой неделе Трамп уже ввел 25%-ные тарифы на импорт из Индии — это больше, чем ожидалось. Переговоры по торговому соглашению между странами также застопорились.

На фоне ухудшения настроений рупия ослабла даже несмотря на всеобщее снижение курса доллара. В понедельник индийская валюта не смогла удержать внутридневный рост до отметки 87,20 и снова пошла вниз.

"Сегодня уже ожидался сложный день для рупии, но новая угроза Трампа только усилила давление", – прокомментировал старший трейдер одного из частных банков.

Он добавил, что, вероятнее всего, Резервный банк Индии вмешается, чтобы не допустить бесконтрольной девальвации на фоне конфронтации из США. Также существует риск усиления оттока иностранных инвестиций с индийского фондового рынка.

Читайте на портале "Комментарии" — несмотря на угрозы санкций со стороны администрации президента США Дональда Трампа, Индия продолжит импорт российской сырой нефти. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале The New York Times.



