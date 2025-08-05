Угрозы санкций США подействовали: что произошло с главной национальной валютой Индии

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Кравцев Сергей
Индийская рупия может сегодня опуститься ниже отметки 88 долларов США, достигнув исторического минимума. Причина – новые угрозы президенту США Дональду Трампу об усилении тарифов на индийские товары. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
Индийская рупия. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, что предыдущий рекордный минимум — 87,95 — был зафиксирован в феврале.
Дональд Трамп в очередной раз обвинил Индию в покупке и перепродаже российской нефти, угрожая "значительно повысить тарифы" на ее товары. Министерство иностранных дел Индии ответило, что страна "примет все необходимые меры для защиты национальных интересов и экономической безопасности".
В публикации отмечается, что на прошлой неделе Трамп уже ввел 25%-ные тарифы на импорт из Индии — это больше, чем ожидалось. Переговоры по торговому соглашению между странами также застопорились.
На фоне ухудшения настроений рупия ослабла даже несмотря на всеобщее снижение курса доллара. В понедельник индийская валюта не смогла удержать внутридневный рост до отметки 87,20 и снова пошла вниз.
Он добавил, что, вероятнее всего, Резервный банк Индии вмешается, чтобы не допустить бесконтрольной девальвации на фоне конфронтации из США. Также существует риск усиления оттока иностранных инвестиций с индийского фондового рынка.
Читайте на портале "Комментарии" — несмотря на угрозы санкций со стороны администрации президента США Дональда Трампа, Индия продолжит импорт российской сырой нефти. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале The New York Times.