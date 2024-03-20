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Иначе РФ не сдержать: в батальоне "Волки да Винчи" ответили, сколько украинцев еще нужно мобилизовать

Сергей Филимонов говорит о сотнях тысяч людей

сегодня, 17:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Если в Украине не будет мобилизовано как минимум 250 тысяч человек, то сдерживать наступление россиян не получится. А об освобождении украинских территорий от оккупантов речь не идет без этого. Об этом сказал командир отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов в интервью LIGA.net.

Иначе РФ не сдержать: в батальоне "Волки да Винчи" ответили, сколько украинцев еще нужно мобилизовать

Мобилизация в Украине (фото из открытых источников)

По его словам, в этом году у Украины без мобилизации нет шансов на сдерживание россиян.

"Без мобилизации хотя бы 250 000 человек у нас очень малые шансы сдерживать россиян на тех границах, где мы сейчас есть. О восстановлении границ в этом году вообще не может быть и речи. О возвращении Крыма, Мариуполя или Донецка тоже", — заявил он.

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина в 2024 году только обороняться. Военный ответил, что это зависит от многих факторов. В частности, изменений в армию, рекрутинг, помощь союзников, мобилизацию, разрешение использования западного оружия на территории России, а также от событий, происходящих внутри России.

"Если умрет Путин или условно появится еще один Вагнер, который все же дойдет до Москвы, если начнется освободительная борьба оккупированных Российской империей народов, все может перевернуться с ног на голову", — сказал командир.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Зеленского дали окончательный ответ о мобилизации людей с инвалидностью. Совет на следующей неделе начнет рассматривать ключевые поправки в новый законопроект о мобилизации. В частности, в Раде обещают, что вопрос отсрочки для лиц, ухаживающих за лицами с инвалидностью, а также по аспирантам будет урегулирован. Политик призвал, что не нужно разгонять измену относительно главных дискуссионных поправок законопроекта.



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