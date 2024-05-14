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Иначе не будет "после победы". Какие выводы должно сделать государство из наступления РФ на Харьковщину

Наступление россиян на Харьковщину стало холодным душем для всей Украины

сегодня, 22:23
Автор:
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Марьян Ощановский
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Повторное вторжение российской армии в Харьковскую область должно побудить украинские власти пересмотреть подходы к вопросам строительства фортификационных сооружений и общей мобилизации, отметил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Иначе не будет "после победы". Какие выводы должно сделать государство из наступления РФ на Харьковщину

РФ продолжает наступление в Харьковской области. Фото из открытых источников

"Ситуация на севере Харьковщины должна стать для всей страны холодным душем и в вопросе фортификаций, и в вопросе мобилизации. Государство должно превратиться в тотальную машину сопротивления, а все силы должны быть направлены на помощь фронту. Иначе не будет никакого "после победы" Украины", – отметил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии Петр Павел заявил, что Европа находится в начале длительной конфронтации с Россией. "Если мы этого не сделаем, это может привести к значительным осложнениям в будущем. Москва хочет восстановить имперское величие Советского Союза, включая его сферу влияния, о чем Россия говорит открыто. Мы должны готовиться к тому, что РФ не будет мирным партнером. Когда Россия действует против наших интересов, мы должны противостоять ей. В противном случае наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой", – заявил Петр Павел.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина к середине лета получит достаточное количество оружия от международных партнеров, что позволит ему реально изменить ситуацию на фронте, считает полковник запаса, военный эксперт Петр Черник. Военный эксперт подчеркнул, что на 95% обеспечение захватчиков вооружением на оккупированной украинской территории осуществляется через железную дорогу.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5162
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