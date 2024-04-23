Имитация или желание захватить: в США раскрыли план Кремля по Харькову

Российские оккупанты усилили удары и информационные операции против украинцев в Харькове. Кремль делает все возможное, чтобы уничтожить один из самых больших городов Украины. Атаки РФ направлены на то, чтобы убедить его жителей бежать и переместить миллионы людей внутри Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Харьков. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, оккупанты используют ограниченные возможности украинской противовоздушной обороны и повышенную напряженность в ожидании военной помощи из США.

"Кремлевские рупоры хватаются за беспокойство относительно предстоящей наступательной операции России против города Харьков, чтобы провести вероятную скоординированную информационную операцию с целью создать негабаритную панику среди украинцев. ISW оценивает, что вероятность успешного наземного наступления России против Харькова является очень низкой, если Украина быстро получит восстановление военной помощи США", — говорится в отчете аналитиков.

Хотя в Украине озвучивали мнения относительно того, что Россия этим летом может попытаться провести наземную операцию против Харькова, американские эксперты убеждены, что у захватчиков не хватит сил для захвата города, пока украинские военные будут адекватно обеспечены.

В ISW напомнили, что пропагандист российского государственного телевидения Владимир Соловьев 28 марта заявил о необходимости уничтожить Харьков "квартал за кварталом". Он высказал идею предложить украинским гражданским покинуть город в течение 48 часов до того, как они будут убиты во время уничтожения города Россией.

Впоследствии, российское неонационалистическое издание "Царьград" 16 апреля распространило заявление, что российская наступательная операция по захвату города Харькова неизбежна и что ситуация в городе Харькове станет "хуже, чем в Бахмуте и Авдеевке", в частности, они пригрозили городу-миллионнику блокадой, а также отключением электроэнергии, воды и газа.

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