Готовится ли РФ вновь к захвату Харькова: Кремль впервые публично прояснил позицию

Глава МИД России Сергей Лавров стал первым высокопоставленным чиновником, который заявил о намерении России захватить город Харьков на фоне опасений, что оккупанты возобновят наступление на город. Как передает портал "Комментарии", на этот месседж обратили внимание аналитики Института изучения войны (ISW).

Харьков. Фото: из открытых источников

Эксперты обращают внимание, что до этого ни один кремлевский чиновник прямо не называл Харьков возможной оперативной целью России на ближайшее время.

Сергей Лавров отметил, что Харьков "играет важную роль" в идее президента России Владимира Путина о создании демилитаризованной "санитарной зоны" в Украине для защиты российских приграничных населенных пунктов от украинских ударов. По его словам, Владимир Путин четко заявил, что российские войска должны продвинуть линию фронта достаточно далеко в Украину, чтобы вывести российские населенные пункты за пределы зоны украинского удара.

Аналитики ISW отметили, что это требование является очень нечетким, и может распространяться даже и на всю территорию Украины. Заявления Лаврова свидетельствуют о том, что Кремль, вероятно, будет использовать идею постоянного изменения демилитаризованной "санитарной зоны", чтобы оправдать российские наступательные операции.

Стоит отметить, в последнее время Россия едва ли не ежедневно обстреливает Харьков — "Шахедами", баллистикой, КАБами. Также страна-агрессор распространяет заявления о возможном наступлении на город.

Ударами враг уничтожил почти всю энергетическую инфраструктуру Харькова, в городе произошел блэкаут. Сейчас здесь введены графики отключений света.

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