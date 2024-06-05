Имеют ли военнопленные право на демобилизацию: ответ МВД

Как сообщил народный депутат Игорь Фрис, в министерстве внутренних дел дали ответ на его запрос относительно ситуации, которая сложилась вокруг демобилизации военнопленных.

Военнопленные

Как отметил глава МВД Игорь Клименко, позиция МВД относительно недоразумения с толкованием Нацгвардией нормы статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" о возможности увольнения с военной службы лиц, прошедших плен: соответствующая норма применяется ко всем военнослужащим, имеющим статус освобожденных из плена, независимо от даты обмена.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что к нардепу Игорю Фрису обратился вернувшийся из плена военнослужащий. По его словам, встал вопрос в правоприменении нормы о моменте возвращения из плена, которое дает право на демобилизацию — до 18.05 или только после 18.05 — когда вступили в силу изменения в закон. По мнению нардепа, 58 статья Конституции здесь не может трактоваться иначе, чем право на обратную силу закона во времени в отношении такого лица. Право на демобилизацию у возвращенных из плена должно быть гарантировано независимо от времени вступления закона в силу, заявил нардеп.

Кроме того, нардеп Алексей Гончаренко рассказывал, что Нацгвардия трактует закон по-своему и отказывается демобилизовать военнопленных. По его словам, там неправильно трактуют нормы закона о мобилизации. Нардеп подчеркивает, что в законопроекте о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года, сказано, что военнопленные имеют право на демобилизацию. Однако Нацгвардия решила трактовать этот закон по-своему. На части поступил отдельный документ, где указано, что демобилизации подлежат только военнопленные, освобожденные после 18 мая 2024 года.



