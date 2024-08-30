Имеет ли РФ отношение к сбитию F-16 в Украине: появился ответ

В ходе массированной атаки российских войск 26 августа произошла катастрофа самолета F-16. Погиб пилот Алексей Месь, у которого был позывной Moonfis. Перед гибелью он успел сбить три российских крылатых ракеты и один ударный беспилотник.

F-16

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что причин потери самолета и пилота может быть много. Он подчеркнул, что пилот не имеет права на ошибку, особенно на чрезвычайно низких высотах и высоких скоростях при выполнении боевых задач, связанных с перехватом ракет и дронов "Шахед".

"Мы потеряли летчика. Светлая память. Но он успел уничтожить как минимум три ракеты и один "Шахед", спасший, возможно, сотни жизней", — сказал Свитан.

Военный эксперт также отметил, что российская пропаганда может использовать эту катастрофу в своих целях, однако россияне не имеют прямого отношения к этому событию. Их роль опосредована, ведь пилот выполнял боевое задание по прикрытию гражданских и военных объектов в глубине украинской территории, уничтожая российские дальнобойные средства поражения.

Свитан также подчеркнул, что потеря пилотов очень болезненна для Украины, поскольку каждый летчик — "на вес золота", как и жизнь каждого украинца. "Борт — это уже второстепенная проблема", — добавил он.

Воздушные силы ВСУ впоследствии объявят результаты расследования причин крушения, если будет принято соответствующее решение. Однако, по словам Свитана, не следует распространять эту информацию публично.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации нардепа Безуглой F -16 был сбит украинский ПВО.



