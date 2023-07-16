Илон Маск критически отреагировал на новые поставки оружия для Украины

Американский бизнесмен Илон Маск подверг критике последний пакет военной помощи для Украины. В нем содержалось новое оружие – кассетные боеприпасы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой Twitter Маска.



Илон Маск. Фото из открытых источников

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Илон Маск оставил комментарий в Twitter под сообщением автора подкаста The Martyrmade Podcast, который написал длинный текст, что Соединенные Штаты постоянно являются плохим игроком, а Россия якобы пыталась избежать полномасштабной войны в Украине.

"Америка всегда осуждала как зло тех, кто использует кассетные бомбы, а теперь мы отправляем их? Ничего хорошего из этого не выйдет. Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие", — заявил Илон Маск.

Твит автора подкаста The Martyrmade Podcast, прокомментировавший Маск, рассказывает, что у России якобы были "обоснованные и очевидные беспокойства" относительно собственной безопасности через Украину. В качестве примера Martyr Made приводит примеры кремлевской пропаганды, что Украина стала "форпостом НАТО" и позже могла стать слишком сильной для России.

Напомним, что Илон Маск не в первый раз распространяет или комментирует российскую пропаганду. Американский бизнесмен поддержал ведущего, утверждающего, что Украина взорвала Каховскую гидроэлектростанцию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск высказался по поводу медленного контрнаступления ВСУ. По его словам, если украинские войска не будут иметь удачных действий на поле боя, то российская армия вскоре завоюет еще большую территорию.

Также "Комментарии" писали о новой технологической компании американского миллиардера Илона Маска. Известна область ее работы.

