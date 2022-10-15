Илон Маск готов финансировать Starlink несмотря на финансовый ущерб

Американский миллиардер и владелец компаний Tesla, SpaceX сообщил в собственном канале на Twitter, что готов финансировать Starlink, несмотря на то, что другие компании зарабатывают деньги на подобных проектах.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Илон Маск в последние недели выдал несколько курьезных заявлений в Twitter. Сначала миллиардер опроса, где предложил свою формулу мира. По мнению Маска Украина должна отказаться от Крыма и получить нейтральный статус, а на оккупированных территориях нужно провести референдум.

Далее успешный предприниматель начал выкладывать пророссийские заявления об опасности ядерной войны и писал, что Украине нужно искать мир с РФ.

Последними же сообщениями от Илона о том, что Starlink больше не будет финансировать доставку своих устройств в Украину. С ответным письмом компания обратилась в Конгресс США, где сообщила, что они прекращают финансирование этого проекта и просят американцев этим заниматься.

Именно устройства Starlink помогают украинским воинам иметь качественную интернет-связь на сложных участках фронта, также с помощью этих установок управляют дронами и другой современной техникой.

15 октября Маск все-таки решил, что готов продолжать финансировать для Украины Starlink. Вот его заявление:

К черту с этим… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы будем просто продолжать бесплатно финансировать украинское правительство, — написал Илон Маск.

Ниже можно просмотреть оригинальный текст:

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опросе Илона Маска, касающегося мира в Украине.

Также "Комментарии" писали о скандальном заявлении Маска об Украине.

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