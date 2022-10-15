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Илон Маск готов финансировать Starlink несмотря на финансовый ущерб

Илон Маск будет помогать украинскому правительству.

сегодня, 21:44
Автор:

Slava Kot
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Американский миллиардер и владелец компаний Tesla, SpaceX сообщил в собственном канале на Twitter, что готов финансировать Starlink, несмотря на то, что другие компании зарабатывают деньги на подобных проектах.

Илон Маск готов финансировать Starlink несмотря на финансовый ущерб

Илон Маск. Фото из открытых источников

Илон Маск в последние недели выдал несколько курьезных заявлений в Twitter. Сначала миллиардер опроса, где предложил свою формулу мира. По мнению Маска Украина должна отказаться от Крыма и получить нейтральный статус, а на оккупированных территориях нужно провести референдум.

Далее успешный предприниматель начал выкладывать пророссийские заявления об опасности ядерной войны и писал, что Украине нужно искать мир с РФ.

Последними же сообщениями от Илона о том, что Starlink больше не будет финансировать доставку своих устройств в Украину. С ответным письмом компания обратилась в Конгресс США, где сообщила, что они прекращают финансирование этого проекта и просят американцев этим заниматься.

Именно устройства Starlink помогают украинским воинам иметь качественную интернет-связь на сложных участках фронта, также с помощью этих установок управляют дронами и другой современной техникой.

15 октября Маск все-таки решил, что готов продолжать финансировать для Украины Starlink. Вот его заявление:

К черту с этим… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы будем просто продолжать бесплатно финансировать украинское правительство, — написал Илон Маск.

Ниже можно просмотреть оригинальный текст:

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опросе Илона Маска, касающегося мира в Украине.

Также "Комментарии" писали о скандальном заявлении Маска об Украине.



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Источник: https://twitter.com/elonmusk
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