Илон Маск готов финансировать Starlink несмотря на финансовый ущерб

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Slava Kot
Американский миллиардер и владелец компаний Tesla, SpaceX сообщил в собственном канале на Twitter, что готов финансировать Starlink, несмотря на то, что другие компании зарабатывают деньги на подобных проектах.
Илон Маск. Фото из открытых источников
Илон Маск в последние недели выдал несколько курьезных заявлений в Twitter. Сначала миллиардер опроса, где предложил свою формулу мира. По мнению Маска Украина должна отказаться от Крыма и получить нейтральный статус, а на оккупированных территориях нужно провести референдум.
Далее успешный предприниматель начал выкладывать пророссийские заявления об опасности ядерной войны и писал, что Украине нужно искать мир с РФ.
Последними же сообщениями от Илона о том, что Starlink больше не будет финансировать доставку своих устройств в Украину. С ответным письмом компания обратилась в Конгресс США, где сообщила, что они прекращают финансирование этого проекта и просят американцев этим заниматься.
Именно устройства Starlink помогают украинским воинам иметь качественную интернет-связь на сложных участках фронта, также с помощью этих установок управляют дронами и другой современной техникой.
15 октября Маск все-таки решил, что готов продолжать финансировать для Украины Starlink. Вот его заявление:
Ниже можно просмотреть оригинальный текст:
Ранее портал "Комментарии" сообщал об опросе Илона Маска, касающегося мира в Украине.
Также "Комментарии" писали о скандальном заявлении Маска об Украине.
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