"Их было не двое, а группа": сержант подразделения рассказал новые подробности расстрела украинских военных

В Сети появилось жестокое видео из-под Авдеевки Донецкой области, где российские оккупанты расстреляли сдавшихся в плен безоружных украинских военных . О зверском убийстве россиянами своих бойцов рассказал сержант подразделения Александр Колым.

Расстрел украинских военных под Авдеевкой (фото из открытых источников)

"Они погибли героически! Вели бой до последнего патрона! Их было не двое, а группа. Сегодня очень трудный день для моего подразделения! Отомстим за каждого Воина! Вечная и светлая память Защитникам Украины!",- прокомментировал сержант подразделения Александр Колым

Когда он также добавил, что "больше пленных не будет, ведь оккупанты расстреляли двух ребят из моего подразделения".

Стало известно, что под Авдеевкой россияне расстреляли сдавшихся в плен безоружных украинских военных. Сообщается, что оккупанты зашли на позиции 45-го ОСБ. Бойцы ВСУ были вынуждены сдаваться, ведь у них не хватало БК.

Гибель военных, которые хотели сдаться в плен оккупантам, подтвердили в ВСУ. Россия еще раз нарушила законы и обычаи войны, нормы международного права и жестоко расстреляла украинских пленных.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне расстреляли группу украинских военнопленных . Украинский активист и волонтер Сергей Стерненко заявил, что российские военные расстреляли украинских военнопленных на Токмакском направлении. Стерненко пишет сообщил о новом военном преступлении российских военных в Украине, расстрелявших пленных.

Также "Комментарии" писали о том, что россияне расстреляли из автомата крымского волонтера , который им помогал. На территории Херсонщины захватчики РФ застрелили из сотрудничавшего с ними автомата местного волонтера Анатолия Решетова. Тело 51-летнего жителя из Крыма нашли на территории поселка Бриловка.