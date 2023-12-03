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"Их было не двое, а группа": сержант подразделения рассказал новые подробности расстрела украинских военных

Украинские бойцы под Авдеевкой вели бой до последнего патрона, а затем мужественно решили сдаться в плен.

сегодня, 18:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Сети появилось жестокое видео из-под Авдеевки Донецкой области, где российские оккупанты расстреляли сдавшихся в плен безоружных украинских военных . О зверском убийстве россиянами своих бойцов рассказал сержант подразделения Александр Колым.

"Их было не двое, а группа": сержант подразделения рассказал новые подробности расстрела украинских военных

Расстрел украинских военных под Авдеевкой (фото из открытых источников)

"Они погибли героически! Вели бой до последнего патрона! Их было не двое, а группа. Сегодня очень трудный день для моего подразделения! Отомстим за каждого Воина! Вечная и светлая память Защитникам Украины!",- прокомментировал   сержант подразделения Александр Колым


Когда он также добавил, что "больше пленных не будет, ведь оккупанты расстреляли двух ребят из моего подразделения".

Стало известно, что под Авдеевкой россияне расстреляли сдавшихся в плен безоружных украинских военных. Сообщается, что оккупанты зашли на позиции 45-го ОСБ. Бойцы ВСУ были вынуждены сдаваться, ведь у них не хватало БК.

Гибель военных, которые хотели сдаться в плен оккупантам, подтвердили в ВСУ. Россия еще раз нарушила законы и обычаи войны, нормы международного права и жестоко расстреляла украинских пленных.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне расстреляли группу украинских военнопленных . Украинский активист и волонтер Сергей Стерненко заявил, что российские военные расстреляли украинских военнопленных на Токмакском направлении. Стерненко пишет сообщил о новом военном преступлении российских военных в Украине, расстрелявших пленных.

Также "Комментарии" писали о том, что россияне расстреляли из автомата крымского волонтера , который им помогал. На территории Херсонщины захватчики РФ застрелили из сотрудничавшего с ними автомата местного волонтера Анатолия Решетова. Тело 51-летнего жителя из Крыма нашли на территории поселка Бриловка.



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