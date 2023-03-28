"Играю в шутер PUBG": пехотинец рассказал, благодаря чему выжил в контактном бою

21-летний Руслан Зубарев, солдат 22-го батальона 92-й бригады, по прозвищу "Хищник", вел контактный бой с превосходящими силами группы россиян, атаковавших его позиции. Он не только выжил, но и отразил нападение противника. Видео его боя, которое он снял на нагрудную камеру, стало известно в Интернете. Благодаря чему удалось выжить, Руслан Зубарев рассказал журналисту Юрию Бутусову. Накануне за успешное сражение он награжден отличием "Золотой Крест" и наградной автоматической винтовкой М4А1 лично от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщают "Комментарии".

"Хижак" Руслан Зубарев

Для 21-летнего "Хищника" это было первое контактное сражение в жизни. При этом он непрерывно и осознанно действовал в течение 30 минут боя, сохранил высокую боеспособность, хотя по его окопу и по нему постоянно велся огонь из автоматов и пулеметов с расстояния 5-6 метров, а на бруствере рядом с ним разорвалось по меньшей мере 6 ручных гранат. Россияне пытались его поразить, пишет журналист. Он постоянно контролировал обстановку с флангов и с фронта позиции, поднимал голову над бруствером, несмотря на высокий риск. Пытался вести исключительно прицельный огонь, несмотря на численное превосходство врага, подавлявшего его позицию. Ни разу не стрелял "по-сомалийски" в направлении, а всегда пытался видеть куда попадает. Применил в бою 2 куммулятивных и 1 обломочный выстрел гранатомета РПГ-7, гранатомет АТ-4 (осознанно оставил в резерве "Матадор" для борьбы с бронетехникой), подствольный гранатомет ВОГ-25 и более 30 гранат к нему, 6 ручных гранат, ,62 мм и два автомата 5,45 мм. Причем в бою несколько раз столкнулся с клином оружия в двух автоматах и один выстрел из РПГ-7, но не паниковал, а максимально быстро пытался исправить осечки, менял оружие и продолжал бой. Постоянно выходил на связь, сообщал командиру ситуацию четкую информацию и спрашивал обстановку, чтобы понимать ситуацию по данным квадрокоптера. Сообщал о расходе боеприпасов. Придавал постоянные четкие команды своему неопытному напарнику, которого пытался успокаивать голосом и манерой обращения. 5 раз во время боя обращался к товарищам "пожалуйста".

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Сам солдат рассказал следующее:

"До 15 лет постоянно играл в футбол, в Запорожье. В армию пошел на контракт, потому что не хотел терять полтора года жизни на срочной службе, лучше чему реально научиться".

Он отдает себе отчет, что пехота – это тяжелая постоянная циклическая работа, и пытается ее делать максимально качественно.

"Я стараюсь много не есть, мне бы помешал большой вес. Как пехотинец я выдерживаю большие нагрузки, мне нужна выносливость, а не масса. Мне нужно переносить на себе пешком значительные грузы на позиции по бездорожью, все на себе на одни-два дня, затем в ограниченных условиях по одни-две сутки выполнять задачи, поэтому я стараюсь держать себя постоянно в той форме и режиме, в котором я на войне".

"Я освоил все вооружение, которое есть в моем подразделении, — говорит Руслан. — Я был в Одессе во время отпуска после боя, и я хорошо развлёкся, мы много играли в пейнтбол. Жалею, что не делал этого раньше. Пейнтбол — это очень хорошая подготовка к контактному бою, очень советую. Откуда у меня тактическое мышление? Я общаюсь с командирами, есть уже определенный опыт. Тактическое мышление прокачиваю в игре PUBG, это тоже такой шутер на много игроков. Я в этой игре имею высокий рейтинг, играю в клане NO MERCY, так что когда возвращаюсь из боевых заданий, иногда выпадает несколько часов — играю в PUBG".

"В нашей победе не сомневаюсь и пытаюсь делать для этого все, что должно делать солдат в пехоте", — говорит военнослужащий.

Тем временем стало известно, что именно с обороны Бахмута может начаться украинское контрнаступление. А британские Challenger 2 готовы отправиться на фронт.