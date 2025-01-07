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Игра в кальмара по-украински: в МВД отпраздновали юбилейную цифру потерь оккупантов (ФОТО)

Потери РФ с начала войны превысили 800 тысяч военных

сегодня, 12:45
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Николай Лисицын

Общие потери российской армии с февраля 2022 года превысили 800 тысяч военных убитыми и ранеными. Об этом 7 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ. За последние сутки ВСУ ликвидировали и ранили 1970 россиян, общее количество потерь РФ в Украине составляет теперь 800 010 оккупантов.

Игра в кальмара по-украински: в МВД отпраздновали юбилейную цифру потерь оккупантов (ФОТО)

Кладбища в РФ устали принимать новых ликвидированных оккупантов: их сотни тысяч. Фото: из открытых источников

В МВД Украины отреагировали на грустный для россиян "юбилей" мемом в стиле сериала "Игра в кальмара". Там изображена известная смертоносная кукла — символ игры, и неприятный для российской армии текст.

"Оккупант №800 010 выбыл. На нашей земле для оккупанта всегда горит Красный свет", — сказано в сообщении.


Напомним, в октябре 2024 года РФ установила абсолютный рекорд потерь личного состава – 41 980 человек, по данным Генштаба ВСУ. Однако уже в ноябре 2024 года рекорд был обновлен – 45 720  убитых и раненых оккупантов. 19 декабря был установлен дневной рекорд российских потерь за всю войну – 2200 военных.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря публично назвал потери РФ, а также впервые с февраля 2024 года – потери Украины. С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысяч воинов,  зафиксировано 370 тысяч случаев оказания помощи раненым. Обновленные данные о российских потерях превышают 750 тысяч военных, отметил Зеленский. Это 198 тысяч убитых и более 550 тысяч раненых.

Как сообщал портал "Комментарии", министр обороны Украины Рустем Умеров 3 января заявил о внедрении в ВСУ "Отчета о поражениях". Теперь через приложение "Армия+" командиры украинских подразделений смогут передавать данные о потерях оккупантов в электронном виде. Пилотный проект проверят на отдельных подразделениях



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Источник: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/pfbid0zVtnrKMHcq4wA3c23zaxtay1TRt8DkLsszDvatSBonbMrbomNEBAvKfFmfASfL4Tl?locale=uk_UA
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