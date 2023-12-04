logo

BTC/USD

41594.64

ETH/USD

2217.68

LTC/USD

72.67

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Игнат рассказал в какой день Россия может начать массовые ракетные атаки по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Игнат рассказал в какой день Россия может начать массовые ракетные атаки по Украине

Представитель ВС Юрий Игнат сообщил, изменила ли Россия свою тактику ракетных атак по Украине и когда ожидать новых массовых запусков ракет.

сегодня, 17:55
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Представитель командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что россияне не изменили свою тактику и в дальнейшем будут проводить массовые ракетные атаки по территории Украины. По его словам, это может произойти в любой день.

Игнат рассказал в какой день Россия может начать массовые ракетные атаки по Украине

Юрий Игнат о массовых ракетных атаках по Украине. Фото из открытых источников

Юрий Игнат во время интервью для издания "РБК-Украина" возразил мнение, что россияне могут отказаться от массовых ракетных атак по Украине. Игнат утверждает, что Путин будет действовать согласно своему стратегическому замыслу – уничтожить Украину. Поэтому россияне могут нанести удар в любой день.


"Ничего в их политике не изменилось. Если они еще не приступили к таким ударам – они могут это сделать в любой другой день", — заявил Юрий Игнат, однако добавил, что у России "нет столько средств, как было в прошлом году".

Согласно подсчетам Игната и украинской разведки у россиян сегодня около 870 ракет различных типов, в частности "Кинжалов", "Калибров", "Искандеров" и различных модификаций ракет X. Эти показатели меньше, ведь в прошлом году у России было около 1600 крылатых ракет.

Спикер Воздушных сил также привел статистику выпущенных Россией дронов – более 1000, из которых украинские силы уничтожили 750. Однако с дронами, по словам Игната, ситуация другая, ведь Россия стала больше их производить и получать от Ирана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство обороны Украины поблагодарило Польшу за важное оружие. Украина уже получила 18 польских гаубиц и заказала еще 56 установок, которые должны быть изготовлены под заказ.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который раскритиковал споры в социальных сетях по поводу войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/yuriy-ignat-rosiya-prosto-nakopichue-raketi-1701621026.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!