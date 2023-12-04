Игнат рассказал в какой день Россия может начать массовые ракетные атаки по Украине

Представитель командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что россияне не изменили свою тактику и в дальнейшем будут проводить массовые ракетные атаки по территории Украины. По его словам, это может произойти в любой день.



Юрий Игнат о массовых ракетных атаках по Украине. Фото из открытых источников

Юрий Игнат во время интервью для издания "РБК-Украина" возразил мнение, что россияне могут отказаться от массовых ракетных атак по Украине. Игнат утверждает, что Путин будет действовать согласно своему стратегическому замыслу – уничтожить Украину. Поэтому россияне могут нанести удар в любой день.

"Ничего в их политике не изменилось. Если они еще не приступили к таким ударам – они могут это сделать в любой другой день", — заявил Юрий Игнат, однако добавил, что у России "нет столько средств, как было в прошлом году".

Согласно подсчетам Игната и украинской разведки у россиян сегодня около 870 ракет различных типов, в частности "Кинжалов", "Калибров", "Искандеров" и различных модификаций ракет X. Эти показатели меньше, ведь в прошлом году у России было около 1600 крылатых ракет.

Спикер Воздушных сил также привел статистику выпущенных Россией дронов – более 1000, из которых украинские силы уничтожили 750. Однако с дронами, по словам Игната, ситуация другая, ведь Россия стала больше их производить и получать от Ирана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство обороны Украины поблагодарило Польшу за важное оружие. Украина уже получила 18 польских гаубиц и заказала еще 56 установок, которые должны быть изготовлены под заказ.

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