Игнат раскрыл детали сбития российских самолетов

Российские военные самолеты теперь удается сбивать на значительном расстоянии. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

Спикер объяснил, чем обусловлено успешное сбитие трех российских самолетов за три дня и всего 11 за февраль.

В частности, по его словам, враг нарастил авиационное присутствие на восточном направлении и стал более агрессивным, что наблюдается на Авдеевском направлении, где запускались сотни управляемых авиационных ракет.

По словам Игната, сбиваются российские самолеты довольно таки далеко. При этом спикер уточнил, что он не хотел бы раскрывать точное расстояние, но оно весьма приличное.

"То есть, российские пилоты уже не так наглеют, не так близко подлетают, и им надо подлететь ближе, чтобы управляемая авиационная бомба полетела дальше, потому что бомба планирует, не имеет своего двигателя, и летит, фактически снижается, теряя скорость. Поэтому, чтобы российским пилотам бить этими бомбами дальше, надо рисковать. Рискуя, попадают в такие истории, как сегодняшняя", — сообщил Игнат.

При этом, он говорит, что у Украины появляется больше средств для того, чтобы доставать врага на дальних подступах. Спикер добавил, что это очень важно, и об этом говорят на заседаниях Контактной группы в формате "Рамштайн" для предоставления Украине больше систем и средств.

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ сбили очередной Су-34: сколько всего самолетов враг потерял в феврале.

Также издание "Комментарии" сообщало – Сырский намекнул, что вскоре сбитых вражеских самолетов станет еще больше.



