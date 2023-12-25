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Игнат объяснил, будут ли истребители F-16 в Украине до конца года

Украине нужно подготовить пилотов, инфраструктуру и инженерно-авиационный состав для получения истребителей F-16.

сегодня, 10:15
Автор:
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Slava Kot
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Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отреагировал на информацию, что Украина получит истребители от Нидерландов до конца этого года. По словам Игната, сначала нужно дождаться, чтобы Украина была в полной готовности принять западные самолеты.

Игнат объяснил, будут ли истребители F-16 в Украине до конца года

Истребители F-16. Фото из открытых источников

В эфире "Радио Свобода" Юрий Игнат объяснил ситуацию с поставками истребителей. По словам спикера Воздушных сил между руководителями Украины и Нидерландов действительно состоялся разговор о доставке самолетов до конца года, однако в нем звучало слово "может". Таким образом, Игнат не подтвердил, но и не опроверг, что Украина может получить истребители F-16 до конца года.

Несмотря на это, пресс-секретарь Воздушных сил объяснил, что Украина должна создать соответствующие условия для того, чтобы самолеты выполняли свои задачи.

"Какой смысл доставлять сюда самолеты, чтобы они здесь стояли под прицелом у врага. Надо дождаться, чтобы все на 100% было готово: инфраструктура, летчики и инженерно-авиационный состав", — говорит Игнат.

Именно на подготовке инженеров Игнат делает важный акцент, ведь они являются одним из ключевых этапов для боевого использования истребителей.

"Инженеры будут не только обслуживать самолеты, но и заниматься вооружением. Мы же самолет берем, чтобы воевать, а не чтобы он стоял. Авиационное вооружение нуждается в соответствующих знаниях, чтобы настраивать и наносить им удары", — пояснил Юрий Игнат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько западных самолетов способны изменить ситуацию на поле боя.

Также "Комментарии" писали, что Россия сорвала контракт на поставку истребителей в Украину. Украина была близка к подписанию контракта с одной из стран Латинской Америки, которая из-за давления РФ отказалась завершить переговоры.




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