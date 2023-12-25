Игнат объяснил, будут ли истребители F-16 в Украине до конца года

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отреагировал на информацию, что Украина получит истребители от Нидерландов до конца этого года. По словам Игната, сначала нужно дождаться, чтобы Украина была в полной готовности принять западные самолеты.

Истребители F-16. Фото из открытых источников

В эфире "Радио Свобода" Юрий Игнат объяснил ситуацию с поставками истребителей. По словам спикера Воздушных сил между руководителями Украины и Нидерландов действительно состоялся разговор о доставке самолетов до конца года, однако в нем звучало слово "может". Таким образом, Игнат не подтвердил, но и не опроверг, что Украина может получить истребители F-16 до конца года.

Несмотря на это, пресс-секретарь Воздушных сил объяснил, что Украина должна создать соответствующие условия для того, чтобы самолеты выполняли свои задачи.

"Какой смысл доставлять сюда самолеты, чтобы они здесь стояли под прицелом у врага. Надо дождаться, чтобы все на 100% было готово: инфраструктура, летчики и инженерно-авиационный состав", — говорит Игнат.

Именно на подготовке инженеров Игнат делает важный акцент, ведь они являются одним из ключевых этапов для боевого использования истребителей.

"Инженеры будут не только обслуживать самолеты, но и заниматься вооружением. Мы же самолет берем, чтобы воевать, а не чтобы он стоял. Авиационное вооружение нуждается в соответствующих знаниях, чтобы настраивать и наносить им удары", — пояснил Юрий Игнат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько западных самолетов способны изменить ситуацию на поле боя.

Также "Комментарии" писали, что Россия сорвала контракт на поставку истребителей в Украину. Украина была близка к подписанию контракта с одной из стран Латинской Америки, которая из-за давления РФ отказалась завершить переговоры.



