Идею украли на Западе: РФ разрабатывает новое вооружение

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что Россия переняла от других стран идею унифицированных пусковых ракетных установок и пытается их построить для запуска "Калибров", "Ониксов" и "Цирконов". Об этом сообщает "УНИАН".

Россия разрабатывает пусковые установки для "Калибров" и "Ониксов" (фото из открытых источников)

Плетенчук отметил, что общая концепция современного судостроения заключается в создании модульных кораблей, которые можно легко модернизировать заменой отдельных модулей на универсальной платформе.

"То есть такое понятие как модульность. Например, вы строите универсальную платформу, которая может быть форматом малого ракетного корабля, корвета или фрегата. Но главная идея заключается в том, что вы можете изменять его систему вооружения. Например, вы разработали новейшую систему ПВО в корабельном варианте или новейшую пусковую шахту и просто один контейнер снимаете, а на его место ставите другой", – объяснил спикер.

По его словам, реального воплощения этой идеи у русских пока нет. Они намеревались воплотить ее на патрульном катере "Сергей Котов", который был утоплен в результате удара ВСУ в марте 2024 года.

"Такие системы вооружения должны быть заложены сразу в проект корабля. Проектов кораблей таких в Азово-Черноморском регионе нет. На других флотах они их, возможно, когда-нибудь увидят, в принципе", — отметил Плетенчук.

Он добавил, что даже если россиянам удастся построить универсальные пусковые установки, они вряд ли существенно повлияют на расстановку сил на фронте.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ряд регионов РФ накрыл мощный блекаут , был "хлопок". В Бурятии, Забайкалье, южных регионах России и оккупированном Крыму во вторник, 16 июля, наблюдаются перебои с электроснабжением. В этих регионах введены ограничения на подачу электроэнергии.