Идею Орбана с "рождественским перемирием" мы уже проходили Медведчуком: детали

"Мирные инициативы" премьера Венгрии Орбана – это его самопиар, и попытка искусственно поднять свой политический вес, представить себя в роли большого и влиятельного международного игрока, заодно продвинуть себя в роли потенциального посредника в будущих мирных переговорах. Заканчивается председательствование Венгрии в Евросоюзе. Орбан начинал это председательствование со скандальных псевдомирных инициатив, и заканчивает очередными громкими псевдомирными инициативами. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу озвучил политолог, политический консультант Владимир Фесенко.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Вряд ли это согласовано с Трампом. Если бы это была инициатива Трампа, то он выдвигал ее от своего имени. Трамп не склонен делится славой. Он должен быть главным и монопольным миротворцем, а не отдавать эту роль Орбану. Косвенно это подтверждает и комментарий Майкла Волтца, который не отрицал эту инициативу, но сделал оговорку, что эта инициатива может иметь значение, если бы это было первым шагом к завершению боев. Но очевидно, что Орбан своей инициативой пытается подстраиваться под Трампа, который призывал Россию и Украину немедленно прекратить военные действия. А вот определенная координация действий Орбана с Путиным вполне возможна. И, если это так, то действия Орбана являются подлой провокацией", – отметил эксперт.

Он добавляет, внешне инициатива Орбана очень напоминает действия Медведчука семь лет назад. В 2016-2017 гг. Кремль примерно на год заблокировал обмен пленными. И после этого на арену выходит Медведчук со своими предложениями про обмен пленными, которые были согласованы с Москвой. В итоге лавры миротворцев получают Кремль и Медведчук, а Украина предстает в невыгодном свете. Нечто подобное происходит и сейчас, отметил Владимир Фесенко.

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