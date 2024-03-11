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Идею Макрона по вводу войск в Украину называют «глупой». В чем причина

Войска НАТО в Украине могут быть привлечены для охраны не очень опасных участков фронта, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Петр Черник. При этом Олег Жданов считает, что войска НАТО зайдут в Украине в случае повторения Бучи

сегодня, 13:20
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как считает Петр Черник, НАТО постарается до последнего не вмешиваться в войну, которая идет между Украиной и Россией. По его словам, пока ракеты не прилетят в Бундесвер и пока не будет доказано, что это ракеты РФ, Альянс не будет воевать против Москвы.

Идею Макрона по вводу войск в Украину называют «глупой». В чем причина

Войска НАТО

Вместе с тем, военный эксперт не исключает, что военные НАТО могут появиться в Украине, например, для охраны какого-то не слишком опасного участка границы. По его словам, речь может идти об охране границы с Беларусью и размещении войск где-то в Луцке.

При этом военный эксперт Олег Жданов считает заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Украине могут появиться войска НАТО "полной глупостью".

Как отметил Жданов в комментарии "Главреду", неясен будет мандат такой миссии. То есть, подчеркивает эксперт, если речь будет идти о миротворческой миссии, то на нее должна согласиться Россия, а она, разумеется, на это не пойдет.

При этом эксперт не исключает, что военные НАТО могут зайти в Украину в случае обрушения фронта, а также геноцидных действий российских военных по отношению к украинскому народу.

"Если произойдет катастрофа, в результате которой произойдет обрушение фронта, а российские войска вклинятся вглубь нашей территории и начнут вырезать, убивать, насиловать и грабить людей, как они это делали в Буче, Ворзеле и Изюме, тогда Запад может ввести войска", -
считает Жданов.

По его словам, на самом деле Путину могло бы быть выгодно применение войск НАТО в Украине. Как считает эксперт, тогда он попытался бы взять иностранцев в плен и начать переговоры уже не с Украиной, а с мировыми лидерами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, при каких двух сценариях войска НАТО могут быть введены в Украину.




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Источник: https://glavred.net/article/putin-popytaetsya-zahvatit-odin-dva-garnizona-voysk-nato-esli-oni-budut-v-ukraine-zhdanov-10548839.html?_gl=1*yvcbh4*_ga*MTM2NTI0MDgxNS4xNjg2MjAzMTQx*_ga_GTZ11TXQEP*MTcxMDE0NzM3My4xMDQuMS4xNzEwMTQ3NTAxLjM3LjAuMA..*_ga_XPHWQKG4F
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