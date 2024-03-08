Идет штурм за штурмом. В ВСУ рассказали, какой город хотят взять россияне

Как сообщил Калашников, российские оккупанты проводят штурм за штурмом, чтобы захватить Часов Яр. По его словам, враг использует для этого не только отряды штурмовиков, но и тяжелую бронированную технику, такую как танки.

Война в Украине

При этом Калашников уверяет, что у врага не хватит мощностей, чтобы оккупировать Часов Яр.

Кроме того, спикер бригады рассказал, хватает ли военным боеприпасов на фронте. По его словам, у Сил обороны есть возможность поражать врага. Однако, как подчеркнул Калашников, это не то количество, которое нужно военным.

Вместе с тем он добавил, что военные используют на фронте западную технику, которая является более точной для нанесения ударов. Именно поэтому, говорит военный, нет нужды просто стрелять по плоскости и наносить удары наугад. Все удары Силами обороны наносятся точечно и более точно.

При этом Калашников добавил, что если есть необходимость поддержать украинские штурмовые отряды ударами по плоскости, то такие удары наносятся.

Также военный добавил, что оккупанты плотно ведут огонь по позициям сил обороны. Вместе с тем, добавляет он, это все-таки не такое большое количество снарядов, как использовали оккупанты сразу после широкомасштабного вторжения. Тогда противник выстреливал 60–80 тыс. в день.

При этом Калашников добавил, что врагу для ведения активных наступательных действий нужно производить большее количество выстрелов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в России считают , что им нужно выпускать 15 000 снарядов в день, чтобы заставить ВСУ капитулировать в 2025 году. Вместе с тем, у РФ нет такой возможности. Именно поэтому она обращается за помощью к своим союзникам – Ирану и Северной Корее.





