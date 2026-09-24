"Идеального мира ждать точно не стоит": украинцев предупредили о худшем сценарии в 2027 году



















Украина может столкнуться с необходимостью делать сложный выбор, если война будет затягиваться, а переговорный процесс не даст быстрого результата. Политолог Владимир Фесенко считает , что наиболее содержательные переговоры следует ожидать уже в следующем году, тогда как речь идет прежде всего о попытках возобновить дипломатический процесс и договориться по отдельным направлениям.

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Украина и США уже обсуждали возможность возобновления переговоров, а Владимир Зеленский заявлял о дипломатическом окне для дальнейших контактов. В то же время Москва публично демонстрировала жесткую позицию по переговорам.

Фесенко отмечает, что в случае длительной войны вопрос финансового обеспечения и экономической устойчивости Украины станет все более важным.

"Реальные переговоры будут только в следующем году. Сейчас будут попытки секторального перемирия, попытки возобновить переговорный процесс, но более-менее какие-либо реальные продуктивные переговоры будут только в следующем году", — отметил политолог.

По его словам, в случае затягивания войны Украина может оказаться перед необходимостью увеличивать долговую нагрузку, что будет иметь последствия уже для послевоенного восстановления. При этом международная поддержка со стороны Европы может сохраняться: ЕС согласовал финансирование Украины на 2026-2027 годы, а некоторые европейские государства призвали ускорить выплаты.

В то же время, эксперт считает, что Киеву нужно заранее обсуждать возможные сценарии завершения войны. Речь идет не только о прекращении огня, но и о потенциальных договоренностях, которые могут содержать сложные для Украины решения.

"С очень высокой вероятностью в пакете мирных договоренностей будут и неприятные уступки и к этому нужно готовиться. Нам так или иначе нужно начинать внутреннюю дискуссию", — сказал Фесенко.

Политолог отмечает, что речь идет о сохранении государства, экономики и человеческого потенциала. В то же время, часть переговорных позиций, по его словам, не стоит публично раскрывать, поскольку это может влиять на дипломатические возможности Украины.

"Мы должны сами для себя определиться. Здесь сугубо еще и тактическая тема. Не обо всем нужно говорить публично, потому что это может усиливать переговорные позиции России, но внутри страны мы должны определиться для себя", — подчеркнул Фесенко.

Портал "Комментарии" уже писал, что публичные заявления после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа не обязательно отражают все детали переговоров. Политолог Виктор Бобиренко призвал обращать внимание не только на официальные формулировки, но и контекст событий вокруг встречи.