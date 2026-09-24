Такого дипломатичного фіаско Зеленський ще не знав: розкрито несподівану правду про ультиматум Заходу Києву



















Публічні заяви після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа не обов’язково відображають усі деталі переговорів. Політолог Віктор Бобиренко закликав звертати увагу не лише на офіційні формулювання, а й на контекст подій навколо зустрічі.

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За його словами, нинішню дипломатію потрібно читати "між рядків". Бобиренко припускає, що розмова американського та українського президентів могла бути значно жорсткішою, ніж це виглядало публічно.

"Ми мусимо розуміти, що не треба сказаному вірити обережно і читати між рядків. Тут всі канали хлопають: “Ура, дипломатична перемога”. Але ми не знаємо, що було за зачиненими дверима. Тим більше, що Трамп тиснув до цього", — заявив політолог.

Однією з причин можливого тиску Бобиренко називає позицію Вашингтона щодо українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Напередодні зустрічі Трамп закликав Зеленського припинити удари по російських НПЗ, посилаючись, зокрема, на ситуацію з цінами на паливо. Україна, зі свого боку, заявляла про готовність до енергетичного перемир’я за умови взаємних кроків Москви.

Ще одна тема, яку експерт пов’язує з тиском на Київ, — фінансова допомога Європи та виконання Україною умов для отримання коштів. ЄС затвердив пакет Ukraine Support Loan обсягом до €90 млрд на 2026–2027 роки. На 2026 рік передбачено до €45 млрд, зокрема €16,7 млрд бюджетної підтримки та €28,3 млрд на оборонні потреби. Фінансування пов’язане з виконанням Україною визначених умов, зокрема у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

Саме навколо виконання таких зобов’язань, за словами Бобиренка, могла виникнути напруженість у відносинах Києва та європейських партнерів.

"Урсула каже: спочатку приходите і кажете: ось 26 законів, дайте нам транш. Проголосуйте посилки і отримайте. Потім проголосуйте ще щось — і отримайте. І так до кінця року", — переказав позицію європейської сторони політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що зустріч президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Нью-Йорку мала радше робочий, ніж проривний характер.