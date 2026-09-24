Українці не чекали такої зради: експерт ошелешив заявою про найгірше рішення у війні



















Україна може зіткнутися з необхідністю робити складний вибір, якщо війна затягуватиметься, а переговорний процес не дасть швидкого результату. Політолог Володимир Фесенко вважає, що найбільш змістовні переговори варто очікувати вже наступного року, тоді як нині йдеться передусім про спроби відновити дипломатичний процес та домовитися щодо окремих напрямів.

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Україна та США вже обговорювали можливість відновлення переговорів, а Володимир Зеленський заявляв про дипломатичне вікно для подальших контактів. Водночас Москва публічно демонструвала жорстку позицію щодо переговорів.

Фесенко наголошує, що у разі тривалої війни питання фінансового забезпечення та економічної стійкості України стане дедалі важливішим.

"Реальні переговори будуть лише наступного року. Зараз будуть спроби секторального перемир'я, спроби відновити переговорний процес, але більш-менш якісь реальні продуктивні переговори будуть лише наступного року", — зазначив політолог.

За його словами, у разі затягування війни Україна може опинитися перед необхідністю збільшувати боргове навантаження, що матиме наслідки вже для повоєнного відновлення. При цьому міжнародна підтримка з боку Європи може зберігатися: ЄС погодив фінансування України на 2026–2027 роки, а окремі європейські держави закликали пришвидшити виплати.

Водночас експерт вважає, що Києву потрібно заздалегідь обговорювати можливі сценарії завершення війни. Йдеться не лише про припинення вогню, а й про потенційні домовленості, які можуть містити складні для України рішення.

"З дуже високою ймовірністю в пакеті мирних домовленостей будуть і неприємні поступки і до цього треба готуватися. Нам так чи інакше треба починати внутрішню дискусію", — сказав Фесенко.

Політолог наголошує, що йдеться про збереження держави, економіки та людського потенціалу. Водночас частину переговорних позицій, за його словами, не варто публічно розкривати, оскільки це може впливати на дипломатичні можливості України.

"Ми маємо самі для себе визначитись. Тут суто ще й тактична тема. Не про все треба казати публічно, тому що це може посилювати переговорні позиції Росії, але всередині країни ми маємо для себе визначитись", — підкреслив Фесенко.

Портал "Коментарі" вже писав, що публічні заяви після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа не обов’язково відображають усі деталі переговорів. Політолог Віктор Бобиренко закликав звертати увагу не лише на офіційні формулювання, а й на контекст подій навколо зустрічі.