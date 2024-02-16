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Хуже дронов. Что больше всего донимает ВСУ в Авдеевке

Наибольшей проблемой украинских защитников в Авдеевке стало активное применение врагом авиационных бомб

сегодня, 18:42
Автор:
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Марьян Ощановский
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В городе Авдеевка Донецкой области российские оккупанты ежедневно сбрасывают на позиции украинских военнослужащих 60-80 управляемых авиационных бомб. Только одна такая бомба может полностью разрушить здание.

Хуже дронов. Что больше всего донимает ВСУ в Авдеевке

РФ продолжает наступление на Авдеевку. Фото из открытых источников

По словам заместителя командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, так активно, как в Авдеевке, россияне еще не использовали авиабомбы ни на одном участке фронта.

"Авдеевка – это КАБы. Такое ощущение, что это самое большое количество авиабомб на таком участке земли за все время существования человечества. Эти бомбы полностью уничтожают любые позиции. Все здания, постройки после прилета одного только КАБа просто превращаются в яму. А на нас они сбрасывают по 60-80 штук за сутки", — сообщил офицер ВСУ.

Максим Жорин добавил, что в столь трудных условиях украинским военным еще не приходилось воевать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский предположил, что Навальный был убит Владимиром Путиным. Глава Украины добавил, необходимо всегда помнить, что "Россия всегда убивает". Мировые топ-политики полагают, что российский диктатор Владимир Путин мог приложить руку к смерти оппозиционера Алексея Навального. В частности, они предполагают, что глава Кремля хочет любой ценой сохранить свои позиции.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что соотношение сил в районе города Авдеевка Донецкой области один к семи в пользу российских оккупантов. По словам представителя Третьей отдельной штурмовой бригады Александра Бородина, ситуация в городе критическая. Спикер сообщил, что украинским подразделениям в Авдеевке приходится работать в условиях, когда их обстреливают со всех сторон.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5007
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