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Марьян Ощановский
В городе Авдеевка Донецкой области российские оккупанты ежедневно сбрасывают на позиции украинских военнослужащих 60-80 управляемых авиационных бомб. Только одна такая бомба может полностью разрушить здание.
РФ продолжает наступление на Авдеевку. Фото из открытых источников
По словам заместителя командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, так активно, как в Авдеевке, россияне еще не использовали авиабомбы ни на одном участке фронта.
Максим Жорин добавил, что в столь трудных условиях украинским военным еще не приходилось воевать.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский предположил, что Навальный был убит Владимиром Путиным. Глава Украины добавил, необходимо всегда помнить, что "Россия всегда убивает". Мировые топ-политики полагают, что российский диктатор Владимир Путин мог приложить руку к смерти оппозиционера Алексея Навального. В частности, они предполагают, что глава Кремля хочет любой ценой сохранить свои позиции.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что соотношение сил в районе города Авдеевка Донецкой области один к семи в пользу российских оккупантов. По словам представителя Третьей отдельной штурмовой бригады Александра Бородина, ситуация в городе критическая. Спикер сообщил, что украинским подразделениям в Авдеевке приходится работать в условиях, когда их обстреливают со всех сторон.
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