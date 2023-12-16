Хуже Бахмута: бойцы ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра

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Марьян Ощановский
Военнослужащие ВСУ столкнулись с сложнейшими условиями ведения боев на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом пишет издание The New York Times, передает портал "Комментарии".
ВСУ высадились на левобережье Херсонской области. Фото из открытых источников
Один из военных, с которым общалось издание, рассказал, что бои на левобережье Херсонщины сложнее, чем были в Бахмуте.
По словам украинских солдат, переправа через Днепр далась им очень большой ценой. Они рассказали, что при наступлении враг наносил по ним удары на берегу реки и в воде.
Как пишет издание, после переправы через Днепр тяжелые бои происходят в селе Крынки, которое находится в 20 милях от Херсона. Украинским войскам удалось захватить в деревне узкую полосу домов, где они закрепились.
Солдаты назвали преувеличенными официальные сообщения украинских властей о том, что ВСУ создали на левом берегу Днепра несколько опорных пунктов.
Собеседники издания также рассказали, что из-за интенсивных обстрелов в ВСУ нет возможности эвакуировать с левого берега погибших собратьев, из-за чего их тела по нескольку недель лежат в грязи.
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