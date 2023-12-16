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Хуже Бахмута: бойцы ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра

Военные рассказали о боях на левобережной Херсонщине

16 декабря 2023, 23:36
Автор:
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Марьян Ощановский
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Военнослужащие ВСУ столкнулись с сложнейшими условиями ведения боев на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом пишет издание The New York Times, передает портал "Комментарии".

Хуже Бахмута: бойцы ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра

ВСУ высадились на левобережье Херсонской области. Фото из открытых источников

Один из военных, с которым общалось издание, рассказал, что бои на левобережье Херсонщины сложнее, чем были в Бахмуте.


"Ничего подобного я не видел ни в Бахмуте, ни в Соледаре", – рассказал боец ВСУ.

По словам украинских солдат, переправа через Днепр далась им очень большой ценой. Они рассказали, что при наступлении враг наносил по ним удары на берегу реки и в воде.

"Условия очень тяжелые. В большинстве мест нет возможности окопаться. Местность превратилась в болото из грязи, покрытая воронками от бомб, наполненных водой", — рассказал один из украинских военных.

Как пишет издание, после переправы через Днепр тяжелые бои происходят в селе Крынки, которое находится в 20 милях от Херсона. Украинским войскам удалось захватить в деревне узкую полосу домов, где они закрепились.

Солдаты назвали преувеличенными официальные сообщения украинских властей о том, что ВСУ создали на левом берегу Днепра несколько опорных пунктов.

"Позиций нет. Нет такого понятия как наблюдательный пункт или позиция. Там невозможно закрепиться. Переместить туда оборудование невозможно. Это даже не борьба за выживание. Это самоубийственная миссия", — сказал боец ВСУ.

Собеседники издания также рассказали, что из-за интенсивных обстрелов в ВСУ нет возможности эвакуировать с левого берега погибших собратьев, из-за чего их тела по нескольку недель лежат в грязи.



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Источник: https://www.nytimes.com/2023/12/16/world/europe/ukraine-kherson-river-russia.html
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