Спустя почти четыре с половиной года полномасштабной войны Россия все чаще меняет тактику, пытаясь компенсировать собственные потери и истощение ресурсов. Именно поэтому вопрос о том, какой шаг Кремль может предпринять в ближайшее время, остается одним из ключевых. Многие политологи и военные предупреждают о возможной мобилизации в РФ и новом наступлении уже осенью после выборов, в то время как значительное время экспертов не исключают, что Кремль может существенно усилить ракетно-дроновые атаки по инфраструктурным объектам. К чему нужно готовиться украинцам в войне в ближайшее время? Портал "Комментарии" решил выяснить версии трех моделей искусственного интеллекта.

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По мнению чат-бота ChatGPT , Россия уже демонстрирует способность регулярно запускать сотни ударных дронов и десятки ракет в одну ночь. Такая тактика позволяет истощать украинскую систему ПВО, наносить удары по энергетической, транспортной и промышленной инфраструктуре, а также оказывать постоянное психологическое давление на население. Для Кремля это гораздо более дешевый и менее рискованный способ ведения войны, чем попытка масштабного наступления с привлечением большого количества войск.

Полномасштабное пришествие также нельзя полностью исключать. Однако для прорыва в новом стратегическом направлении России необходимо накопить значительные резервы, технику, боеприпасы и обеспечить логистику. Даже если такие попытки состоятся, скорее всего, они будут иметь локальный характер — с концентрацией сил на отдельных участках фронта, чтобы растянуть украинскую оборону и заставить командование опрокидывать резервы.

Не менее вероятно выглядит сочетание двух сценариев: массированные воздушные атаки по тылу Украины и одновременное усиление наземного давления на востоке или северо-востоке. Именно такая комбинация может создать наибольшую нагрузку для украинской армии и государства в целом.

Чат-бот Copilot утверждает, что в ближайшее время наибольший риск для Украины состоит в том, что Путин может прибегнуть к комбинированному сценарию: усиление ракетно-дроновых атак с параллельными попытками локальных наступлений. Массированные удары по энергетической и транспортной инфраструктуре — это уже проверенная тактика Кремля, которая имеет целью оставить города без света и тепла, подорвать моральный дух населения и создать гуманитарный кризис. Такой сценарий особенно опасен осенью и зимой, когда потребность в энергии растет, а удары по критическим объектам могут иметь катастрофические последствия.

В то же время, нельзя исключать и новых наступательных действий на фронте. Кремль может попытаться использовать истощение украинских ресурсов, чтобы продвинуться на отдельных участках, например, на востоке или юге. Это позволило бы ему заявить об "успехах" и поднять мораль собственной армии. Однако масштабное наступление выглядит менее реалистичным из-за потерь и дефицита техники, поэтому наиболее вероятен именно сценарий ракетно-дронового террора, который дешевле и проще для реализации.

По версии чат-бота Gemini , самый плохой сценарий Путина — это стратегия "комплексного удушения" через абсолютный инфраструктурный террор. Поскольку ресурсов для нового масштабного наступления на Киев или Харьков нет, Кремль переместит центр тяжести на воздушные атаки.

Главная опасность состоит в накоплении критической массы баллистики для сплошных многодневных ударов по распределительным мощностям АЭС и остаткам тепловой генерации. Цель врага – погрузить страну в тотальный недельный блекаут, парализовать промышленность, связь и водоснабжение мегаполисов, одновременно истощая ВСУ непрерывным давлением на Донбассе.

Таким образом, все три модели искусственного интеллекта считают, что худшим сценарием является попытка Кремля выиграть войну в тылу из-за тотальной энергетической катастрофы, а не из-за большого сухопутного наступления. Путин постарается сделать жизнь в миллионных городах невыносимой, чтобы спровоцировать новую волну беженцев в ЕС, парализовать внутреннюю экономику и из-за гуманитарного кризиса заставить политическое руководство Украины к капитуляции на условиях Москвы.

Портал "Комментарии" уже писал , что конфликт между главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и бывшим министром обороны Михаилом Федоровым стал проявлением значительно более глубоких проблем в системе государственного управления, а его последствия могут ощущаться еще длительное время. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян.