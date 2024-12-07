Хорошая работа: в ГУР сообщили, сколько объектов, поставляющих топливо армии РФ, удалось повредить

Треть объектов топливного сектора РФ поражена или повреждена в результате спецопераций украинских защитников. Речь идет об объектах, поставляющих топливо оккупационным войскам. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью ЦПД заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

"Есть статистика, есть открытые данные. Треть (объектов в РФ, — ред.) в той или иной степени повреждена-поражена. Есть проблемы большие с восстановлением, потому что речь идет об импортном оборудовании, учитывая санкции, с поставкой этого оборудования есть большие проблемы", — отметил Андрей Юсов.

Представитель ГУР напомнил об ограничении импорта горюче-смазочных материалов в РФ, что свидетельствует, что враг испытывает последствия атак и санкций.

Андрей Юсов подчеркнул, что, говоря об атаках, речь идет не о гражданских объектах. Речь идет о нефтеперерабатывающих заводах, заправляющих российскую военную технику, продающих нефтепродукты и финансирующих агрессию против Украины.

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