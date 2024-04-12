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Хочет ли РФ окончания войны: о чем свидетельствуют действия Кремля

Враг не исчерпал наступательный потенциал

сегодня, 00:32
Автор:
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Марьян Ощановский
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Вооруженные силы Украины пока хоть как-то не приблизились к уничтожению наступательного потенциала российской армии.

Хочет ли РФ окончания войны: о чем свидетельствуют действия Кремля

РФ продолжает наступление. Фото из открытых источников

По мнению обозревателя британского журнала Spectator Оуэна Мэтьюза, успешные удары украинских дронов по территории РФ и даже уничтожение Крымского моста не остановят наступление РФ.

"Русская тактика тяжелых бомбардировок, чередующихся с атаками "волнами", позволяет постепенно захватывать новые территории, даже если о большом наступлении не может быть и речи. Это значит, что у России очень мало стимулов для замораживания конфликта. Российская экономика, хотя и пострадала от западных санкций, будет расти благодаря огромным государственным военным расходам и продаже нефти и газа Китаю и Индии", — подчеркнул аналитик.

Оуэн Мэтьюз считает, что РФ на переговорах, если они все же состоятся, не будет уступать захваченные территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что без помощи США уже через несколько недель российская армия сможет использовать десять артиллерийских снарядов против одного снаряда со стороны Украины. "Суровость этого момента невозможно переоценить. Проигрывает та сторона, которая не может стрелять в ответ. Ставки очень высокие. Россия не демонстрирует признаков прекращения агрессии и не намерена останавливаться на Украине. Россия представляет хроническую угрозу", — заявил американский генерал.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в 2024 году в Украине невозможны выборы, поэтому всем политикам необходимо прекратить думать о них, считает политолог Игорь Рейтерович. "Офис президента не должен думать о том, как провести выборы, пока Владимир Зеленский возглавляет политические рейтинги. Сейчас нужно понять одну простую вещь, что в 2024 году никаких выборов не будет. В этом году выборы невозможны", — подчеркнул политолог.



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Источник: https://www.spectator.co.uk/article/will-biden-support-ukraines-attacks-on-russia/
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