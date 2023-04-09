Хочет бороться против Кремля: бывший офицер ГРУ РФ перешел на сторону Украины (ВИДЕО)



















Экс-сотрудник российского ГРУ Владислав Аммосов стал на сторону Украины. Россиянин готов воевать против кремлевского режима.

Владислав Аммосов (фото из открытых источников)

Аммосов родом из города Якутска, более 15 лет проходил военную службу в рядах российской армии и ее спецслужб.

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Как утверждает бывший офицер РФ, он был участником Второй чеченской войны, потому что тогда имел доверие к российской пропаганде. Там к военному пришло понимание, что чеченский народ борется за свою свободу.

По словам экс-сотрудника ГРУ, там катастрофическая ситуация с офицерским составом, служит немало алкоголиков, есть и предатели, торговцы оружием, приказывающие солдатам идти насмерть.

"Бывших там не бывает. Я готов хоть сейчас в диверсионно-разведывательной группе идти на территорию России и там уничтожать врагов. Враги моей Родины — это те, кто сейчас поддерживают, эту путинскую власть", — сказал россиянин представителю " Радио Свобода ".

В Украину Аммосов попал уже после военного вторжения с помощью набирающего добровольцев гражданского Совета в Польше, которые будут служить в нацподразделениях входящих в ВСУ. Экс-офицер ГРУ не является одииночкой, вместе с ним из России уехали и другие россияне.

Из их числа уже создают "Сибирский батальон", который ставит своей целью – получить с оружием право для народов РФ на свободу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что F-16 перехватили два российских истребителя : что повлекло за собой. Румынские F-16, принявшие дежурство для защиты воздушного пространства стран Балтии силами НАТО, поднимались для перехвата двух российских истребителей Су-27.