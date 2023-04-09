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Хочет бороться против Кремля: бывший офицер ГРУ РФ перешел на сторону Украины (ВИДЕО)

Он хочет воевать против путинского режима в РФ ради свободы народов

сегодня, 14:40
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Автор:

Лиля Воробьева








Экс-сотрудник российского ГРУ Владислав Аммосов стал на сторону Украины. Россиянин готов воевать против кремлевского режима.

Хочет бороться против Кремля: бывший офицер ГРУ РФ перешел на сторону Украины (ВИДЕО)

Владислав Аммосов (фото из открытых источников)

Аммосов родом из города Якутска, более 15 лет проходил военную службу в рядах российской армии и ее спецслужб.


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Как утверждает бывший офицер РФ, он был участником Второй чеченской войны, потому что тогда имел доверие к российской пропаганде. Там к военному пришло понимание, что чеченский народ борется за свою свободу.

По словам экс-сотрудника ГРУ, там катастрофическая ситуация с офицерским составом, служит немало алкоголиков, есть и предатели, торговцы оружием, приказывающие солдатам идти насмерть.

"Бывших там не бывает. Я готов хоть сейчас в диверсионно-разведывательной группе идти на территорию России и там уничтожать врагов. Враги моей Родины — это те, кто сейчас поддерживают, эту путинскую власть", — сказал россиянин представителю " Радио Свобода ".

В Украину Аммосов попал уже после военного вторжения с помощью набирающего добровольцев гражданского Совета в Польше, которые будут служить в нацподразделениях входящих в ВСУ. Экс-офицер ГРУ не является одииночкой, вместе с ним из России уехали и другие россияне.

Из их числа уже создают "Сибирский батальон", который ставит своей целью – получить с оружием право для народов РФ на свободу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что F-16 перехватили два российских истребителя : что повлекло за собой. Румынские F-16, принявшие дежурство для защиты воздушного пространства стран Балтии силами НАТО, поднимались для перехвата двух российских истребителей Су-27.


 



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