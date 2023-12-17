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Хлывнюк из группы "Бумбокса" ответил, когда закончится война

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк высказался о продолжительности войны в Украине.

сегодня, 14:40
Автор:
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Slava Kot
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Украинский певец и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заявил, что сейчас мы находимся только в начале войны, которая продлится еще долго. По словам Хлывнюка, война может продолжаться "всю нашу жизнь".

Хлывнюк из группы "Бумбокса" ответил, когда закончится война

Андрей Хлывнюк рассказал, когда закончится война. Скриншот с интервью

Во время интервью для YouTube-канала "Прямая красная" Андрей Хлывнюк высказал свои мысли о возможном окончании войны в Украине.


"Это только начало. Это мое личное мнение. Я не военный эксперт, может и завтра закончится война. Мое мнение, что это надолго. Как минимум на всю нашу жизнь с вами", — считает Хлывнюк.

Лидер группы "Бумбокс", который с начала вторжения вступил в ряды ВСУ и воюет против россиян, прогнозирует, что украинцы постоянно "будут в состоянии" войны. Поэтому Хлывнюк отмечает необходимость сделать ВСУ главным приоритетом. Военный рассказал, что у России достаточно ресурсов, чтобы продолжать войну в Украине, поэтому главная цель ВСУ отражаться и уничтожать россиян. Кроме того, певец призвал осознать реальность и бороться с вызовами для победы в войне.

"Мы все, каждый на своем уровне, кто как может, должны присоединиться к этой войне, по-разному, для того чтобы она закончилась. Мы не можем просто переждать, это нереально", — подытожил Хлывнюк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андрей Хлывнюк с беспилотником в руках записал видео для популярного российского артиста, приехавшего на фронт поддержать армию РФ.

Также "Комментарии" писали о популярной украинской певице Ольге Поляковой, которая рассказала, что испытала сверхъестественные способности у себя и сообщила, когда закончится война.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jYpJD3ksuPo&ab_channel=%D0%9F%D0%A0%D0%AF%D0%9C%D0%90%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%9E%D0%9D%D0%90
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Обсуждения

ufo

сегодня, 15:48

"це надовго. Як мінімум на все наше життя з вами" - ну так и нахен такая жизнь кому нужна?


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