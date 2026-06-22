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Хлопок на заводе «Сборка» в Воронеже: под ударом оказалось сердцевина производства Х-101 и «Искандеров»

Взрывы и масштабный пожар: в российском Воронеже ракеты прилетели по заводу полупроводников

22 июня 2026, 12:48
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Недилько Ксения

В российском Воронеже под мощный ракетный удар попал завод полупроводниковых приборов "Сборка" (официальное название – АО "ВЗПП-С"). Об успешном поражении важного промышленного объекта сообщил советник Министра обороны Сергей Стерненко.

Хлопок на заводе «Сборка» в Воронеже: под ударом оказалось сердцевина производства Х-101 и «Искандеров»

Последствия обстрела Воронежа

На месте прилета сразу возникло серьезное возгорание. По информации от украинских мониторинговых каналов, "на месте попадания в завод АО "ВЗПП-С" пожар", столб дыма от которого виден за километры. В то же время, реакция страны-агрессорки оказалась вполне прогнозируемой. Как отмечают в медиа, оккупанты традиционно "атаку на завод, который напрямую задействован в изготовлении ракетного вооружения, причастного к убийству гражданских людей — называют террористической".

Хлопок на заводе «Сборка» в Воронеже: под ударом оказалось сердцевина производства Х-101 и «Искандеров» - фото 2
Хлопок на заводе «Сборка» в Воронеже: под ударом оказалось сердцевина производства Х-101 и «Искандеров» - фото 2
Хлопок на заводе «Сборка» в Воронеже: под ударом оказалось сердцевина производства Х-101 и «Искандеров» - фото 2
Хлопок на заводе «Сборка» в Воронеже: под ударом оказалось сердцевина производства Х-101 и «Искандеров» - фото 2
Хлопок на заводе «Сборка» в Воронеже: под ударом оказалось сердцевина производства Х-101 и «Искандеров» - фото 2


Несмотря на попытки РФ скрыть реальные масштабы потерь, Силы обороны точно попали в принципиальный объект. Украинские специалисты подтверждают, что "ударили по военному заводу", являющемуся ключевым звеном оборонно-промышленного комплекса захватчиков.

Данное предприятие известно как ведущий российский разработчик и изготовитель дискретных полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и силовых модулей. Оно играет критическую роль в обеспечении армии РФ компонентами. В частности, в рамках кооперации по производству крылатых ракет Х-101 завод производил элементы электронной компонентной базы:

  • транзисторные сборки 1НТ251 4 NPN для блока "УВК-208";
  • транзисторные матрицы 2ТС622А для кодовых указателей высоты

Помимо этого, мощности завода поставляли полупроводниковые матрицы для бортовых цифровых вычислительных машин "Заря-61М", которые устанавливают на ракеты 9М727 оперативно-тактических комплексов "Искандер-К". Также здесь собирались диоды и транзисторные сборки для телевизионных каналов ТИК-2, которые используются в зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь-С1".

Ситуация для российской стороны усугубляется и возможными потерями среди персонала. В сети предполагается, что "рабочих не успели эвакуировать" из цехов предприятия до момента подлета ракет, что может свидетельствовать о существенных человеческих потерях на производственных линиях.

Губернатор Воронежской области сообщил о трех пострадавших в результате уничтожения высокоскоростных целей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня днем раздавались взрывы в Московской области.



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