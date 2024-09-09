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Хитрый план Путина: почему российские дроны залетают на территорию Беларуси

Российский диктатор Владимир Путин хочет вовлечь Беларусь в более активные военные действия.

сегодня, 08:15
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Slava Kot

В августе и сентябре увеличилось количество российских беспилотников, залетающих на территорию Беларуси. Лукашенко вынужден поднимать авиацию и сбивать дроны. Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко назвал план Путина относительно российских дронов в Беларуси.

Хитрый план Путина: почему российские дроны залетают на территорию Беларуси

Российский беспилотник. Фото из открытых источников

Офицер ВСУ Андрей Коваленко считает, что российский диктатор Владимир Путин хочет вовлечь Беларусь в более активные военные действия, в частности попытками нарушать воздушное пространство стран НАТО дронами с территории Белоруссии.

"Похоже, что российские "шахеды" начинают чаще залетать в Беларусь и держать курс в сторону границы стран НАТО через эту страну с вполне конкретной целью. Пока Беларусь сбивает "шахеды", но если российские БПЛА через Беларусь залетят в воздушное пространство НАТО, вопросы будут к Минску, потому что Беларусь считается союзником России", — указывает Коваленко.

По его словам, план Путина очевиден, однако Лукашенко пока "не допускает такого сценария более широкого втягивания его страны в войну".

Андрей Коваленко отметил, что НАТО должно активнее реагировать на российские дроны, которые залетают на территорию стран членов альянса, в частности Польши, Румынии, Латвии.

"НАТО желательно уже сбить хотя бы один "шахед", потому что выглядит это максимально странно", — сказал Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одной из причин, почему российские беспилотники залетают на территорию Беларуси, может быть тренировка белорусской системы ПВО.

Также "Комментарии" писали о первом случае, когда Беларусь сбивала авиацией российские "шахеды" в собственном воздушном пространстве.



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