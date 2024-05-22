Харьковское направление станет для оккупантов «пылесосом»: какой выбор придется делать врагу

Оккупанты хотят любой ценой добиться успеха в Волчанске, отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. По его информации, за последние два дня передовые подразделения врага смогли продвинуться в центр Волчанска. Также оккупанты сумели расширили свое вклинение по направлению Огурцово — Бугроватка в западном направлении.

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Кроме этого, подчеркивает Машовец, оккупанты также пытаются обойти город с востока, действуя вдоль реки Волча в направлении Тихое — Зыбино, сумев продвинуться со стороны старого аэродрома в северо-восточную часть города.

По информации эксперта, с целью наращивания усилий на этом отрезке, командование россиян, очевидно, дополнительно ввело в бой, как минимум 2 мотострелковых полка. Вероятно, один в полосе действия 25-й отдельной мотострелковой бригады, другой северо-восточнее города.

В сущности, на данный момент, на Волчанском направлении оперирует большая часть 6-й общевойсковой армии противника. Причем усилена она значительной частью войск из состава 2-й мотострелковой и 47-й танковой дивизии из состава 1-й танковой армии.

"Но, как бы там ни было, на всей протяженности по фронту своего вклинения на Волчанском направлении, от места впадения реки Волча в реку Северский Донец до села Тихое, противнику так и не удалось форсировать реку Волча. Судя по всему, именно по этой реке и проходит первая позиция главного рубежа обороны наших войск, или даже южнее",

– подчеркнул Машовец.

Кроме того, по его словам, по рубежу Глубокое — Лукьянцы, по направлению к селу Липцы враг успеха также почти не имел. Даже, несмотря на то, что в этой полосе стали фиксироваться подразделения какого-то его десантно-штурмового полка.

По словам Машовца, учитывая тот факт, что и на Волчанском направлении, и по направлению на Липцы, начали фиксироваться подразделения из состава воздушно-десантных войск противника, очевидно, его командование продолжает перебрасывать на это направление силы и средства из других направлений.

Причем, насколько я понимаю, противник стремится расширить полосу действия своих войск на Харьковском операционном направлении, что, очевидно, повлечет за собой необходимость продолжения переброски сюда им дополнительных сил и средств. Даже просто потому, что это расширение нужно заполнять какими-то войсками",

– добавил эксперт.

По его словам, Харьковское направление может стать "пылесосом" для российских резервов.

При этом Машовец отмечает, что оккупанты стремятся приковать на Харьковское направление как можно больше сил и резервов ВСУ.

"Но здесь, они уже стали своеобразными "заложниками" ситуации. Для того чтобы заставить ВСУ подтянуть сюда свои резервы, врагу нужно наступать (или, по крайней мере, пробовать это делать), почти в режиме "нон-стоп". Без этого, в серьезность намерений российского командования "прорваться в Харьков" украинское командование просто не поверит",

– отметил Машовец.

Чтобы осуществить такой замысел, врагу нужно постоянно бросать в это наступление свежие силы.

"Однако, если ты намерен наступать "по-настоящему" где-то в другом направлении, это становится определенной проблемой... Потому что "на все и сразу" сил может и не хватить",

– добавил эксперт.

То есть, добавляет Машовец, врагу придется либо сделать вспомогательное наступление основным, либо прекратить это вспомогательное наступление.

"Попытка "усидеть одной жопой на двух стульях", то есть вести наступление одновременно на двух направлениях основной массой своих резервов, в данном случае невозможна просто потому, что оно рискует снова превратиться в полугодовой штурм какой-нибудь очередной "авдеевки" с морем трупов",

– подытожил Машовец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему оккупантам удалось прорваться в Харьковской области.