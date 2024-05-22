Харьковское направление станет для оккупантов «пылесосом»: какой выбор придется делать врагу

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Ткачик Олеся
Оккупанты хотят любой ценой добиться успеха в Волчанске, отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. По его информации, за последние два дня передовые подразделения врага смогли продвинуться в центр Волчанска. Также оккупанты сумели расширили свое вклинение по направлению Огурцово — Бугроватка в западном направлении.
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Кроме этого, подчеркивает Машовец, оккупанты также пытаются обойти город с востока, действуя вдоль реки Волча в направлении Тихое — Зыбино, сумев продвинуться со стороны старого аэродрома в северо-восточную часть города.
По информации эксперта, с целью наращивания усилий на этом отрезке, командование россиян, очевидно, дополнительно ввело в бой, как минимум 2 мотострелковых полка. Вероятно, один в полосе действия 25-й отдельной мотострелковой бригады, другой северо-восточнее города.
В сущности, на данный момент, на Волчанском направлении оперирует большая часть 6-й общевойсковой армии противника. Причем усилена она значительной частью войск из состава 2-й мотострелковой и 47-й танковой дивизии из состава 1-й танковой армии.
Кроме того, по его словам, по рубежу Глубокое — Лукьянцы, по направлению к селу Липцы враг успеха также почти не имел. Даже, несмотря на то, что в этой полосе стали фиксироваться подразделения какого-то его десантно-штурмового полка.
По словам Машовца, учитывая тот факт, что и на Волчанском направлении, и по направлению на Липцы, начали фиксироваться подразделения из состава воздушно-десантных войск противника, очевидно, его командование продолжает перебрасывать на это направление силы и средства из других направлений.
По его словам, Харьковское направление может стать "пылесосом" для российских резервов.
При этом Машовец отмечает, что оккупанты стремятся приковать на Харьковское направление как можно больше сил и резервов ВСУ.
Чтобы осуществить такой замысел, врагу нужно постоянно бросать в это наступление свежие силы.
То есть, добавляет Машовец, врагу придется либо сделать вспомогательное наступление основным, либо прекратить это вспомогательное наступление.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему оккупантам удалось прорваться в Харьковской области.
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