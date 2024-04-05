logo

BTC/USD

66865.90

ETH/USD

3270.80

LTC/USD

97.46

USD/UAH

39.35

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Харьков можно было защитить от вражеских ударов. Чиновники проигнорировали все предложения
commentss НОВОСТИ Все новости

Харьков можно было защитить от вражеских ударов. Чиновники проигнорировали все предложения

Почти год назад харьковским чиновникам предлагали создать мобильные группы, защищающие небо от вражеских ударов. Однако, как заявил волонтер Роман Доник в Фейсбуке, тогда от таких предложений чиновники просто отмахнулись

сегодня, 14:18
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Роман Доник обвинил харьковских чиновников, как областного, так и городского уровня в лицемерии. По его словам, почти год назад начальник военного гарнизона, бригадный генерал Мельник "Марсель" криком кричал на совещаниях, что нужно выделять людей, и средства поражения и учить и создавать массово мобильные группы, которые противодействовали бы "шахедам", чтобы закрыть небо над Харьковом.

Харьков можно было защитить от вражеских ударов. Чиновники проигнорировали все предложения

Удар по Харькову

Однако, по словам Доника, тогда всем было безразлично.

"Председатель ВГА, просто морозился, мэр морозился, командующий ОУВ Грицьков тоже, просто игнорировали его предложения, а потом вообще начали не приглашать на совещания. Типа за*бал, постоянно что-то пытается сделать новое, а не сидит на месте. Дошло до того, что часть полномочий военного коменданта передали начальнику ВСП, чтобы Мельник не сунулся никуда".
, – рассказал Доник.

Вместе с тем, по его словам, Мельник не сдался и сам делал все возможное, чтобы воплотить свои идеи в жизнь.

"Мельник сам колядовал какие-то коряги, какие-то ржавые ПКМы выпрашивал, и людей из рот охраны. Пытался тренировать своими силами. Сделали несколько расчетов, но это слезы"
, – отметил волонтер.

Сейчас же, говорит Доник, власти Харькова рассказывают, как они героически восстанавливают то, что было разрушено в результате вражеских ударов по Харькову.

"Чуваки, дешевле не допустить разрушений, чем потом восстанавливать. Хотя может в этом и был смысл этих всех проволочек. Чтобы побольше денег "освоить" на восстановлении. Харьков город специфический. Вместо противошахедной защиты гуманитарную п*здили и через программу путь "невозвращенцев" за границу отправляют"
, – заявил Доник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что враг уничтожает Харьков , нанося по нему регулярные удары баллистическими ракетами.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/skitalec/posts/pfbid02ENWMVP1uHnrHd5pp5NbKp6s4NFr71cSdDzxNcJHbjnsB1gGdg5K8hVraakLUFo3Pl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости