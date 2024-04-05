Харьков можно было защитить от вражеских ударов. Чиновники проигнорировали все предложения

Роман Доник обвинил харьковских чиновников, как областного, так и городского уровня в лицемерии. По его словам, почти год назад начальник военного гарнизона, бригадный генерал Мельник "Марсель" криком кричал на совещаниях, что нужно выделять людей, и средства поражения и учить и создавать массово мобильные группы, которые противодействовали бы "шахедам", чтобы закрыть небо над Харьковом.

Удар по Харькову

Однако, по словам Доника, тогда всем было безразлично.

"Председатель ВГА, просто морозился, мэр морозился, командующий ОУВ Грицьков тоже, просто игнорировали его предложения, а потом вообще начали не приглашать на совещания. Типа за*бал, постоянно что-то пытается сделать новое, а не сидит на месте. Дошло до того, что часть полномочий военного коменданта передали начальнику ВСП, чтобы Мельник не сунулся никуда".

, – рассказал Доник.

Вместе с тем, по его словам, Мельник не сдался и сам делал все возможное, чтобы воплотить свои идеи в жизнь.

"Мельник сам колядовал какие-то коряги, какие-то ржавые ПКМы выпрашивал, и людей из рот охраны. Пытался тренировать своими силами. Сделали несколько расчетов, но это слезы"

, – отметил волонтер.

Сейчас же, говорит Доник, власти Харькова рассказывают, как они героически восстанавливают то, что было разрушено в результате вражеских ударов по Харькову.

"Чуваки, дешевле не допустить разрушений, чем потом восстанавливать. Хотя может в этом и был смысл этих всех проволочек. Чтобы побольше денег "освоить" на восстановлении. Харьков город специфический. Вместо противошахедной защиты гуманитарную п*здили и через программу путь "невозвращенцев" за границу отправляют"

, – заявил Доник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что враг уничтожает Харьков , нанося по нему регулярные удары баллистическими ракетами.