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Хаотичные заявления пресс-секретаря ОК «Юг» о флаге на Змеином могли спровоцировать повышенную ракетную угрозу

На сегодняшнее утро значительно возросла угроза ракетных ударов по острову Змеиный

сегодня, 11:30
Автор:

Станислав Молчанов
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Вчера, 4 июля, пресс-секретарь Оперативного Командования "Юг" Наталья Гуменюк сделала два противоположных заявления о флаге на острове Змеиный, чем могла спровоцировать активизацию вражеской авиации.

Хаотичные заявления пресс-секретаря ОК «Юг» о флаге на Змеином могли спровоцировать повышенную ракетную угрозу

Змеиный остров

Так, по данным представителя Одесской военной администрации Сергея Братчука, Россия держит в Черном море пять кораблей в полной боевой готовности, к запуску готовы более 30 ракет "Калибр".

Также, по данным ОК "Юг" состоянием на сегодняшнее утро, успешное завершение операции ВСУ на острове Змеиный активизировало вражескую авиацию, и сейчас значительно возросла угроза ракетных ударов.

Предшествовали этому заявления прес-секретаря Оперативного Командования "Юг" Натальи Гуменюк, которая вчера утром объявила, что операция по освобождению Змеиного успешно завершена установкой на острове государственного флага Украины. А уже после обеда (несмотря на то, что соответсвующее фото с флагом на флагштоке опубликовала Госпогранслужба). Гуменюк начала опровергать свои же слова и заявила, что флаг якобы на остров только доставлен и поднять его ещё только предстоит. Такая неопределённость Гуменюк стала поводом для российской пропаганды обвинять Украину в "распространении фейков". Кроме этого, спикер обесценила сложнейшую и очень рискованную высадку украинских спецназовцев на остров, что действительно имела место быть. И флаг Украины действительно был установлен вчера на флагштоке на острове.

Хаотичные заявления пресс-секретаря ОК «Юг» о флаге на Змеином могли спровоцировать повышенную ракетную угрозу - фото 2



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