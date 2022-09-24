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Хакеры сломали российское ТВ и запустили видео с Зеленским о мобилизации

Украинская IT-армия сломала телевидение России

сегодня, 20:12
Автор:

Slava Kot
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Украинским хакерам удалось обойти защиту российских телеканалов и показать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского о критике мобилизации в Российской Федерации. Об этом сообщает информационное издание УНИАН на своей странице в Telegram.

Хакеры сломали российское ТВ и запустили видео с Зеленским о мобилизации

Хакеры сломали российское ТВ и запустили видео с Зеленским. Фото с открытых источников

Украинской IT-армии удалось сломать российское телевидение во временно оккупированном Крыму. В обращении украинский президент говорит русским на русском языке и сообщает, что знает ситуацию с мобилизацией в России. Ведь в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов РФ происходили протесты, хотя и не массовые.

Далее в ролике можно увидеть нарезку протестов россиян и закадровый голос Путина.

В конце Владимир Зеленский обращается к находящимся в оккупации украинцам. Президент просит избегать мобилизации всеми возможными мерами и помогать ВСУ.

Зеленский также говорит, если украинские граждане все же попадут в армию РФ, пусть саботируют решения российских военных. Президент говорит, чтобы украинцы выдавали всю информацию для ВСУ, которую смогут раздобыть о военной технике, силах, местонахождении центров принятия решений и тому подобное.

Полное видеообращение президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации в Российской Федерации можно просмотреть ниже:  


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские хакеры совместно с Anonymous сломали российскую службу такси в Москве. Они отправили десятки заказов водителям. Такая активность таксистов создала сильнейшие пробки в столице России.

Также "Комментарии" писали, что хакеры начали использовать снимки космоса с телескопа Джеймса Уэбба для инфицирования вирусами компьютеров пользователей.



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Источник: https://t.me/uniannet/73422
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сегодня, 20:16

Найкращій вихід для росіян - виходити зі складу РФ та ставати самостійними і претендувати на заморожені по світу активи та фонди. Центральна влада зараз слабка, як ніколи. Територія Росії величезна та складна. Багато річок, зруйнувати мости на кордонах республік і їх ніхто не дістане. Інакше, найгірший варіант - боротьба, бо реально є за що. Росіян загнали в такі сідниці, що їм не позаздриш: приниження, рабство, розкрадання, шахрайство, брехня, пропаганда, ..., - живі будуть заздрити мертвим. Достатньо подивитись, що робили безжальними руками українців в себе, в Україні: колективізація, голодомор, ГУЛАГ, як українська армія придушувала прагнення до свободи в окупованій Європі (Прага-68, Будапешт-56, Варшава-80), Афганістан - китайська Культурна революція Мао, буде раєм.

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