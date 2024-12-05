Хакеры РФ захватили украинские телеканалы: что происходит

5 декабря украинцы начали замечать, что на некоторых телеканалах определенное время транслировалась российская пропаганда. Информация об этом начала появляться около 19:00.

Российские хакеры захватили украинские телеканалы (фото из открытых источников)

Зрители сообщали, что на экранах демонстрировали отрывки с кадрами украинских кладбищ и сцены работы территориальных центров комплектования на улицах городов. Кроме того, в трансляциях присутствует попытка дискредитации президента Владимира Зеленского. Несмотря на то, что эти видео транслировались не на конкретном канале, вероятной причиной инцидента стало вмешательство в работу провайдера.

В комментариях к YouTube-трансляции телемарафона пользователи также писали о возможной хакерской атаке на каналы.

Провайдер "Триолан" подтвердил наличие проблемы с сигналом и заявил, что работа кабельного телевидения была нарушена из-за несанкционированного вмешательства. В компании отметили, что работают над устранением сбоя и планируют восстановить услугу ориентировочно до 21:00. "К сожалению, на нашей сети было обнаружено несанкционированное вмешательство, что повлияло на работу кабельного телевидения. Мы уже работаем над устранением проблемы и прилагаем все усилия, чтобы восстановить услугу в кратчайшие сроки", — отметили в чат-боте провайдера.

О кибератаке также сообщило "Суспільне". По состоянию на 19:35 других официальных заявлений не поступало.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что их акеры ФСБ, осуществившие более 5 тыс. кибератак на Украину, получили заочные приговоры . названием "Armageddon". Эти злоумышленники совершили более 5 тысяч. кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины