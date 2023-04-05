Хакеры "помогли" россиянину вместо дронов купить секс-игрушки для армии РФ на 25 тыс.

Украинские хакеры сломали аккаунт россиянина Михаила Лучина на AliExpress и вместо дронов, которые он хотел передать для российской армии, переоформили заказ на секс-игрушки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на InformNapalm.



Украинцы сломали аккаунт россиянина и заказали секс-игрушки. Фото из открытых источников

Международное расследовательское сообщество InformNapalm запросило хакерскую команду "Кибер Супротив" для выяснения обстоятельств со случаем переоформления российского волонтера и сможет ли он отменить свой заказ.

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"Нет, потому что товары были заказаны еще 24-25 марта и некоторые уже даже доставлены. Общая сумма заказа составила около 25 тыс. долларов. Деньги он собирал и тратил на закупки дронов для российской армии, поэтому важно было списать их на что-то другое. Решили заказать ему кучу игрушек", — объясняют хакеры.

По словам команды "Кибер Супротив", средства, которые списались, нельзя было перечислить, или за них что-то купить для украинских военных, ведь тогда товары будут попадать в адрес россиянина.

Хакеры также предоставили соответствующие скриншоты с доказательствами своей работы, их можно просмотреть ниже:





Россиянин подтвердил, что украинцы сломали его и заказали интимные товары.



"Украши сломали мою почту, алик и еще что-то, даже в моем магазине 3д моделей поставили свои данные для платежей. Все вернул, кроме 17 тыс. рублей, которые они потратили на покупку интимов товаров и бандеровских флагов", — пишет российский волонтер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России обнаружили нового неожиданного врага. Депутат от партии "Единая Россия" создал законопроект, который призван признать феминизм экстремистским движением в России и запретить его. Причиной своего решения россиянин объясняет, что все феминистские организации не поддерживают вторжение РФ в Украину.

Также "Комментарии" писал, что союзник России проведет совместные военные учения с НАТО. Это впервые балканская страна согласилась провести военные учения с начала полномасштабного вторжения России в Украину.