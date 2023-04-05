Хакеры "помогли" россиянину вместо дронов купить секс-игрушки для армии РФ на 25 тыс.

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Slava Kot
Украинские хакеры сломали аккаунт россиянина Михаила Лучина на AliExpress и вместо дронов, которые он хотел передать для российской армии, переоформили заказ на секс-игрушки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на InformNapalm.
Украинцы сломали аккаунт россиянина и заказали секс-игрушки. Фото из открытых источников
Международное расследовательское сообщество InformNapalm запросило хакерскую команду "Кибер Супротив" для выяснения обстоятельств со случаем переоформления российского волонтера и сможет ли он отменить свой заказ.
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По словам команды "Кибер Супротив", средства, которые списались, нельзя было перечислить, или за них что-то купить для украинских военных, ведь тогда товары будут попадать в адрес россиянина.
Хакеры также предоставили соответствующие скриншоты с доказательствами своей работы, их можно просмотреть ниже:
Россиянин подтвердил, что украинцы сломали его и заказали интимные товары.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России обнаружили нового неожиданного врага. Депутат от партии "Единая Россия" создал законопроект, который призван признать феминизм экстремистским движением в России и запретить его. Причиной своего решения россиянин объясняет, что все феминистские организации не поддерживают вторжение РФ в Украину.
Также "Комментарии" писал, что союзник России проведет совместные военные учения с НАТО. Это впервые балканская страна согласилась провести военные учения с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
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