ГУР: в Бердянске нашли мертвым судью-изменника Виталия Ломейко

2 октября 2024 года возле шестого дома на улице красных партизан в микрорайоне Лиски недалеко от порта во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился предатель Виталий Ломейко. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Сгоревший автомобиль Ломейко. Фото: ГУР МОУ

Ломейко — судья Черниговского районного суда Запорожской области, который остался в Бердянске, нарушил присягу в условиях войны и сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

"Судьба Виталия Ломейко, причастного к репрессиям украинцев в оккупации и военных преступлениях — напоминание всем предателям, что прислуживание палачам украинского народа опасно для здоровья и жизни", — отметили в ГУР.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

ГУР руками украинских подпольщиков уничтожило оккупантов во временно оккупированном Мелитополе

1 октября 2024 года, в День защитников и защитниц Украины, у завода автотракторных запчастей во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль ВАЗ 2110. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.

Сообщается, что в салоне находились трое военнослужащих российской оккупационной армии. Операцию по уничтожению захватчиков, причастных к жестокому террору местного населения, под координацией ГУР провели украинские подпольщики, устроив врагу минную ловушку.

Читайте также: Российские военные во время одобрения командования регулярно подвергают украинских военнопленных пыткам и жестокому обращению на всех этапах плена. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара по правам человека ООН.